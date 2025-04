»V mesecu ramazana počneš takšne stvari? To je nagnusno« Manijak ujet pri dejanju (VIDEO)

Manchestrska policija je obtožila taksista Muhameda Jamala (37), potem ko je eden od prebivalcev Rojdala posnel njega in žensko na zadnjem sedežu taksija. Posnetek, ki se je razširil po družbenih omrežjih, prikazuje voznika Uberja s spuščenimi hlačami, ki jih je po prihodu moškega v paniki potegnil nazaj in odšel, je navedel Daily Mail.

Tako se je taksist na velikonočno nedeljo okoli 21. ure soočil s prebivalcem Rochdala, ki ga je videl pred svojo hišo. Takoj je prižgal kamero in posnel prizor, v katerem trka na okno vozila, nakar si je voznik začel v paniki oblačiti hlače, ženska, ki je klečala na zadnjem sedežu, pa si je poskušala zakriti obraz.

»Brat, kaj počneš? V mesecu ramazana počneš takšne stvari? To je nagnusno. Moji otroci so tukaj,« je rekel moški.

Uber je vozniku prepovedal nadaljnji prevoz potnikov. FOTO: Mike Blake Reuters

Voznik Uberja je ponavljal, da mu je žal, izstopil iz avtomobila, sedel na voznikov sedež in se odpeljal. Tiskovni predstavnik policije je potrdil, da so moškega po pregledu posnetka našli in obtožili.

»Muhamed Jamal je bil izpuščen proti plačilu varščine, a se bo 4. maja pojavil pri sodniku za prekrške. Obtožba se nanaša na incident z odraslo žensko v taksiju na ulici Temza v nedeljo,« je dejal tiskovni predstavnik policije.

Uber ukrepal

Po objavi posnetka je Uber vozniku prepovedal nadaljnji prevoz potnikov. Tiskovni predstavnik Uberja je povedal, da so nad situacijo zgroženi in da sodelujejo s policijo. Uber namreč poskuša izboljšati svoj ugled, potem ko se je leta 2018 izkazalo, da je bilo več kot 2500 voznikov v preiskavi zaradi domnevnih kaznivih dejanj, vključno s spolnim nadlegovanjem, zalezovanjem in nevarno vožnjo. Uber je nato obljubil vrsto sprememb, vključno z omejitvijo števila ur, telefonsko podporo za potnike in voznike ter poročanjem resnih incidentov policiji.