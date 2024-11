Trije najbolj gostobesedni astrološki znaki

Saj poznate primer: pogovor naj bi traja pet minut, a se razvleče na kar celo uro. Naj bo na štiri oči ali po telefonu.

Vanj se namreč spustite z nekom, ki mu nikoli ne zmanjka besed. Ali ste takšni vi. Posebej, če ste rojeni v katerem od treh najbolj klepetavih astroloških znakov.

Kateri so to, razkriva dnevnik.hr.

Dvojček

Dvojčki so mojstri komunikacije: so družabno metuljčki in vsako zgodbico lahko prikažejo kot roman. V pogovoru z rojenim v tem znaku boste slišali najnovejše trače, zanimiva dejstva, nenavadna odkritja ali spoznali zgolj na dolgo in široko opisan njihov dan.

Njihov govor pogosto spominja na zabavljaški nastop, poln je dinamike, duhovitih vložkov, obrazne mimike, telesnih kretenj, glasovnih popestritev in je vselej pester ter zanimiv.

Ko se pogovor že skoraj konča, dodajo: samo še to ter traja še pol ure.

Ker so radovedni, postavljajo tudi veliko vprašanj in delijo svoje mnenje, zato jim tem nikoli ne zmanjka.

Lev

Levi so po naravi zabavljači in njihova želja biti v središču pozornosti je zaslužna za to, da so pogovori z njimi pravi spektakli.

Z veseljem delijo vse, kar se jim je zgodilo, pripovedujejo o preteklosti, o načrtih za prihodnost in o vsem vmes, predvsem pa želijo, tudi s pomočjo doživetih pripovedovanj, pustiti dober vtis.

Zaradi neštetih idej in doživetji se neredko zgodi, da po pozdravu v slovo nekdo, rojen v znamenju leva, nekaj doda in pogovor, v živo ali po telefonu se nadaljuje v nedogled.

Rak

Rojeni v znamenju raka so znani po svoji občutljivosti in sočutni naravi. Ko govorite z rakom, bodite pripravljeni na globoke, čustvene debate.

Zlasti telefonski pogovori zanje niso le način za deljenje informaciji, temveč sredstvo povezovanja z osebami, ki jih ne vidijo prav pogosto.

Oni radi delijo občutke, zanimajo jih čustva drugih in na vprašanje, kako si, ne pričakujte kratkega odgovora.

Rak uživa v vsakem trenutku, ki ga preživi z drugimi, sploh z osebami, ki mu veliko pomenijo. Ob tem se hoče vedno prepričati, da je nekdo, ki ga ima rad, dobro in mu, v nasprotnem primeru skuša po svojih najboljših močeh, tudi z besedami, pomagati.