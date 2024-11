Prihaja bobrova superluna, tako bo vplivala na vsako znamenje

Vsaka polna luna ima svoje posebno ime, novembrska se imenuje bobrova polna luna. Te živali se namreč novembra pripravljajo na zimo, nekdaj so jim v tem mesecu nastavljali pasti in iz njihovega krzna izdelovali topla oblačila.

Nekatera plemena ameriških staroselcev so novembrsko polno luno poimenovali ledena luna, po keltski tradiciji je to luna žalovanja ali luna najtemnejših globin.

Kaj prinaša bobrova polna luna

Z vidika astrologije bobrova polna luna napoveduje čas za pogled vase, za zaključevanje kompleksnih opravil in za priprave na vse, kar je pred nami.

Letošnja bobrova polna luna bo posebna, saj bo superluna v stabilnem znamenju bika in bo poudarek usmerila na prizemljenost, predanost in osredotočenost.

FOTO: Chayanan/Gettyimages

Ob tem bo ožarjala čustva, pogled vase in osebnostno rast. Zaradi bližine Zemlji na videz večja luna bo oddajala posebno energijo, ustvarjala odlične pogoje za miselne ali fizične preobrate, globoko refleksijo in praktične odločitve.

Spodbujala bo k prevetritvi ciljev, delovanju v smer doseganja stabilnosti tako z vidika zasebnosti kot posla, k dokončanju začetih projektov, obogatitvi zalog in postavljanju trdnih temeljev za prihodnost.

Kaj je priporočljivo storiti?

Zaključiti začeto in zapirati poglavja: bobrova polna luna 2024 bo idealna za sklepanje poslov, za doseganje zastavljenih ciljev in za zaključevanje poglavij. Če ste odlašali z opravili, je to čas, da se jih končno lotite oziroma jih zaključite.

Pripraviti se na zimo: tako kot se bobri novembra z zalogami in gradnjo jezov pripravljajo na zimo, tako novembrska polna luna spodbuja k finančni, čustveni in duhovni pripravi na čas pred nami.

Postaviti temelje: polna luna v predzadnjem mesecu leta spodbuja k postavljanju močnih temeljev, tako z vidika materialnih kot duhovnih in socialnih dobrin, ki bodo v prihodnosti zagotovile stabilnost in varnost.

FOTO: Shutterstock

Nasvet za vsako znamenje

Oven: osredotočite se na karierne cilje. To je čas za doseganje ambicij in za profesionalno rast.

Bik: okrepite osebne odnose in rešite konflikte.

Dvojčki: več pozornosti namenite skrbi zase.

Rak: izkoristite energijo za zaključek kreativnih projektov.

Lev: osredotočite se na družino in dom, izboljšajte življenjski prostor in se tesneje povežite z ljubimi osebami.

Devica: komunikacija je ključ. Razjasnite nesporazume.

Tehnica: osredotočite se na finančno stabilnost, prevetrite finance in načrtujte vnaprej.

Škorpijon: bobrova polna luna nastopa v vašem času, sprejmite spremembe in se otresite bremen iz preteklosti.

FOTO: Shutterstock

Strelec: posvetite se meditaciji in pogledu vase ter se povežite s svojimi cilji.

Kozorog: okrepite prijateljstva in druge družabne vezi

Vodnar: stopajte po poti kariernih ciljev in izkoristite vse priložnosti.

Riba: po zaslugi duhovne rasti raziskujte nove ideje in filozofije.

Kako se povezati z energijo bobrove polne lune

Zaključite nedokončane projekte. Kot rečeno, bobrova polna luna ustvarja pogoje za zaključke, prevetrite cilje in dokončajte vse začete naloge.

Bodite ponosni in hvaležni. Za vse, kar vam je uspelo vam doseči in za vse, kar ste se naučili.

Pripravite se na zimo. Tako kot bobri poskrbite, da bo mrzel letni čas prijeten in poln topline: uredite finance, založite se z nujnimi pripomočki in si privoščite razvajanje.

FOTO: Gettyimages

Meditirajte. Vizualizirajte cilje za prihodnost. Meditirajte in se miselno osredotočajte na tisto, kar bi radi dosegli v prihajajočih mesecih, svetuje portal astrplogy.com.