Znaki, ki delijo najboljše objeme

Nič ni lepšega, kot se k nekomu stisniti v topel objem. Sploh, če ta namenja tolažbo in uteho. Objemi so namreč nekakšna terapija, saj pomirjajo, potolažijo, nasmejijo in zagotavljajo dobro počutje.

Brez njih bi torej bilo življenje pusto, so pa med astrološkimi znaki trije takšni, ki delijo najtoplejše objeme, saj je občutek sprejetosti in naklonjenosti v njihovem posebej izrazit. Razkriva jih dnevnik.hr.

Rak

Raki so pravi mojstri objemov. Kot vodni znaki, znani po sočutju in skrbnosti, vedno objemajo iskreno z veliko ljubezni, topline in razumevanja.

V objemu raka se vsak počuti, kot bi zaplaval v varen pristan ne glede na to, kakšne stiske se porajajo v njem samem. Objem raka je res zdravilen ter v hipu odpihne vse skrbi in žalost.

FOTO: Pixelseffect/Gettyimages

Bik

Biki so tisti, ki hrepenijo po stabilnosti in varnosti ter se vselej trudijo, da bi ljudem, ki so jim blizu, zagotovili prav to. Objemi bika so čvrsti, a hkrati nežni in vselej prinašajo občutek varnosti ter topline.

Kadar se nekdo zateče v objem k biku, ima vedno občutek, da mu nič slabega ne bo moglo do živega.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Lev

Levi se objemajo z navdušenjem, entuziazmom in njihovi objemi vsakomur dvignejo razpoloženje. Ti so polni topline, pozitivne energije in v njih je čutiti notranji ogenj rojenih v tem znaku.

Vsak, ki se znajde v objemu leva, se počuti pomembnega, kajti levi objemajo z veliko pozornosti.

Ljubezen in naklonjenost kažejo na načine, ki se jih vsak zapomni za vedno, pogosto so njihovi objemi oplemeniteni z nasmehom, ki brez besed zagotovi, da bo znova ali še naprej vse v najlepšem redu.