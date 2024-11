Ste med njimi? Najobčutljivejši astrološki znaki

Očitno je to, kako občutljiv je nekdo, odvisno tudi od astrološkega znaka, v katerem je rojen. Medtem, ko so nekateri trdni kot skale in jih nič ne more vreči iz tira, so na drugi strani občutljive duše, ki se jih dotakne čisto vse, kar se zgodi v njihovem ali življenju oseb, ki jih so jim blizu. Štiri najobčutljivejše znake izpostavila Astro Talk.

Rak

Prvi na seznamu je rak. Raki so znani po svoji globoki čustvenosti in so kot vodno znamenje upravičeno velikokrat označeni za najobčutljivejše pripadnike zodiaka.

Dobro se zavedajo svojih in občutkov drugih, kajti premorejo tudi visoko stopnjo empatije.

FOTO: Coka/Shutterstock

Riba

Ribe so rakom blizu, saj so tako kot prvi, znane po sočutni in intuitivni naravi. Ne samo, da prepoznavajo občutke drugih, temveč jih dobesedno vpijajo in ti zato še kako vplivajo nanje.

Močna intuicija je hkrati dar in prekletstvo rojenih v tem znaku zato je pomembno, da se jo naučijo modro izkoriščati in da ne dopustijo, da bi jim nalagala pretežko breme.

Škorpijon

Škorpijoni so velikokrat neupravičeno označeni kot hladni, zadržani in nekoliko mračni. A v bistvu njihova zadržanost izhaja iz globoke čustvene globine.

Škorpijoni vse doživljajo intenzivno, je pa res, da raje, kot bi čustva nosili na dlani, te zadržijo zase, čeprav so v bistvu zelo dojemljivi in občutljivi.

FOTO: Bearfotos/Shutterstock

Bik

Morda med najbolj občutljive znake večina res ne bi umestila bika, vendar se tudi njih močno dotakne vse, kar se dogaja v njihovi okolici.

Vznemirjeni so, kadar je porušen njihov in mir oseb, ki jih imajo radi, so sočutni ter se jih dotaknejo vsa čustva, ki se prebujajo v njih ali v ljudeh, ki jih obdajajo.