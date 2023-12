Trije astrološki znaki, ki bodo to zimo našli ljubezen

Ko se temperature zunaj spustijo, večina sanja o prijetnih večerih pod toplo odejo. V družbi posebne osebe.

Priznati je treba, da so dolgi zimski večeri res lepši v dvoje, in če ste še samski ter z vsem srcem upate, da boste pomlad dočakali v družbi posebne osebe poglejte, ali sodite med astrološke znake, ki se jim na tem področju to zimo res obeta preobrat.

Za tri ima ljubezenski horoskop spodbudne obete.

Vodnar: sijajni občutki v čarobni zimi

Vodnarji ste v zanimivem obdobju, v katerem le težko zadržujete svoja čustva. Prazniki so pred vrati, povsod vabijo zapeljivi vonji, žarijo magične lučke in vaša srca v pričakovanju bijejo hitreje.

Posebna energija, ki jo vodnarji izžarevate, druge v vašo bližino privlači kot magnet. Vi veste, kako se pripraviti na zabavo in na vseh, ki si sledijo v teh dneh, bodite pozorni na belo omelo, prav pod njo se bo to zimo lahko skrivala posebna oseba, s katero boste preživeli ostanek zime in pričakali toplo pomlad.

Zimski večeri so v dvoje lepši. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Oven: spremembe v hladni sezoni

Zadnjih nekaj mesecev res niste imeli sreče v ljubezni. Morda je niti niste iskali. A s koledarsko zimo se za vas začenja povsem novo obdobje. Na vidiku je ljubezenska revolucija.

Nenadoma boste začutili, da v vas nekaj vre, sprva bežno poznanstvo bo lahko, če boste dopustili, preraslo v nekaj več.

Vse, kar morate storiti, je pokazati, da ste pripravljeni na novo poglavje in da se veselite nove zveze. Tako boste na področju ljubezni zagotovo deležni sreče.

Nasvet: nove začetke je treba primerno proslaviti. Zakaj ne bi pripravili malo zabavo in nanjo povabili svojo simpatijo.

Riba: postaja čustveno

Ribe ste imele v zadnjem času dokaj burno ljubezensko življenje. Morda ste končale zvezo ali končno prebolele staro ljubezen.

Večina rojenih v tem znaku si sedaj želi malo časa zase, a kaj lahko se za vogalom skriva nova ljubezen. Ko bo sonce prešlo iz znamenja škorpijona v strelca, boste nenadoma polni energije in v vas bo zagorela želja po čustveni bližini.

Včasih je treba samo odpreti srce. FOTO: Maryviolet/Gettyimages

Te boste deležni z iskrenimi pogovori, v katerih boste brez sramu pokazali ranljivost, ta pogum bo za druge izjemno privlačen.

Nasvet: v vsakem pogovoru se skriva možnost za čustveno vez, ne pa nujno tudi za pravo ljubezen. Imejte odprto srce, vendar ne dopustite, da bi vas za vsako ceno zaslepila vaša romantična narava.