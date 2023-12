Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim obeta sreča

Že stoletja kitajski horoskop pomaga ljudem razumeti usodo in prihodnost. V večini leta 2024 in v začetku leta 2025 (kitajsko novo leto traja od 10. februarja 2024 do 28. januarja 2025) bodo zadeve najbolj na kožo pisane trem znakom kitajskega horoskopa:

Pes: rojeni v letih 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Rojeni v znamenju psa bodo doživeli kar nekaj finančnih presenečenj. V pozitivnem smislu. Lahko bo šlo za nepričakovano dediščino, za poslovni uspeh ali za dobro naložbo, ki se jim bo obrestovala.

Skratka, vse bo pogojeno s premišljenim tveganjem, trdim deloma ali naključjem.

Tisti, ki bodo pripravljeni svojo srečo deliti, bodo nagrajeni z dobrimi priložnostmi.

K dodatni sreči in uspehu bodo pripomogle tudi družabne aktivnosti, iskreni odnosi in udejstvovanje na različnih družbenih področjih, kar bo pripomoglo k snovanju novih stikov ter s tem k višji možnosti za doseganje ciljev.

Do rojenih v znamenju psa, petelina in konja bo usoda prijazna. FOTO: Benzoix/Gettyimages

Petelin: rojeni v letih 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Za rojene v znamenju petelina prihajajoče obodbje obljublja uspeh na vsakem koraku.

Obeta se jim finančna rast, ki bo šla z roko v roki z zasebnim življenjem.

Napovedujejo se jim priložnosti z vidika nepremičnin, investicij, v življenje bodo prihajali izzivi, ki bodo obogatili njihov vsakdan, prinesli srečo v družino in okrepili medosebne vezi.

Konj: rojeni v letih 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 in 2014

Leto 2024 bo posebej srečno za osebe, rojene v znamenju konja. Skrbi se bodo umaknile veselju in začeli bodo res uživati življenje. Potovanja, študij, poslovno sodelovanje in pogajanja bodo ključ do njihovega uspeha.

Pričakujejo lahko izboljšanje materialnega stanja, stabilen dohodek, prihajajoče obdobje namreč simbolizira njihovo obilje in uspeh.

Še za konec

A ne glede na to, v katerem znaku ste rojeni in ali ste na tem seznamu ali vas ni, vedite nekaj: kitajski horoskop temelji na filozofiji, da sta sreča in uspeh predvsem rezultata odnosov in dejanj.

Kitajski horoskop temelji na filozofiji, da sta sreča in uspeh rezultata odnosov in dejanj. FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

Zato: bodite odprti za priložnosti, ne bojte se izzivov in sprememb, tako boste tudi, če vas ni med tremi naštetimi znaki, povečali možnost za lepo obdobje pred nami.