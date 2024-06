Moški jo je s palico udaril in posilil, policija prosi za pomoč

Iz Hrvaške poročajo o pravi grozljivki. Neznani moški je na območju Splita s palico udaril mlado žensko, nato pa jo je prisilil k spolnemu odnosu, je sporočila splitska policija.

Nesrečnico so oskrbeli v bolnišnici, kjer so ugotovili, da je utrpela hudo telesno poškodbo, zlom zapestja in lažjo poškodbo glave.

Poteka intenzivna kriminalistična preiskava in iskanje storilca.