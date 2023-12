Veliki celoletni horoskop 2024 (in napoved za vsako znamenje posebej)

Priča bomo poglabljanju svetovnih problemov in tudi uspešnejšemu spopadanju z nekaterimi ključnimi izzivi. Zaradi močnega Sončevega žarčenja lahko pričakujemo krepitev kreativnega duha, mnogo prijetnih, za življenje pomembnih razburjenj, več usodnih partnerskih zvez, porok, povezav vplivnih osebnosti, poslovnih priložnosti, izboljšanja vitalnosti in konkurenčnosti.

Za marsikoga bo Sončevo leto bleščeče po uspehu, medaljah ali diplomi. V volilnem letu evropskih poslancev bo opazna tudi manj zaželena stran delovanja Sončevega principa, to je močan individualizem, ki se bo izražal kot ekstremen egocentrizem, neprimeren za sodelovanje v dobro skupnosti.

Kdo bo zmagoval?

Sončeve energije bomo lahko sprejemali za razvijanje svoje osebnosti, poguma, odločnosti, vitalnosti, uveljavljanja v poklicu ali pri svojem poslanstvu rojeni v zemeljskih in vodnih znamenjih, najbolj rojeni med 5. 1. in 12. 2., 12. 3. in 4. 4., 29. 4. in 23. 5., pokazali svoje dobre plati in uspehe pa še med 17. 6. in 11. 7., 23. 9. in 17. 10., 11. in 23. 11.

Optimizem, vitalnost, zagnanost in uspešnost bodo kazali rojeni v ognjenih in zračnih znamenjih že do 22. 1., med 17. 2. in 11. 3., več med 5. in 29. 4., vse več in najbolj pa od 30. 4. do 16. 6., dosegli vrhunec uveljavljanja med 12. 7. in 4. 8., nekateri še med 29. 8. in 22. 9., 18. 10. in 10. 11. ter po 15. 12. To ne pomeni, da ne bo padcev, škode, nazadovanja!

Najbolje se bodo z njimi spopadali ter jih prelivali v svojo korist tisti, katerih Sončeva energija je dominantna. To pa so levi, ovni in strelci ter drugi, ki so se rodili ob dobri uri rojstva brez konfliktnih aspektov z negativno delujočimi planeti.

Ker pa bo delovala tudi energija zelenega lesnega zmaja po kitajsko, se tudi druga znamenja, povezana z navedenimi, lahko dobro odrežejo, če se bodo odrekla lažni solidarnosti v prid povečane varnosti, ponovnega dviga blaginje in gospodarske rasti.

Napoved za leto 2024 za vsako znamenje posebej

Preberite si celoletno astrološko napoved za vsako znamenje posebej in izvedeli boste, kakšen bo vpliv planetov v letu 2024 na vašem ljubezenskem, zdravstvenem in poslovnem področju.

