Ljubezen na preizkušnji: tem znakom se oktobra obeta razhod

Oktober prinaša spremembe, med drugim bo na preizkušnji ljubezen nekaterih astroloških znakov. Kaj lahko bo prišlo do odločitve, da je čas za zaključek razmerja, ki ne izpopolnjuje več.

Najbolj na udaru bodo razmerja nekaterih astroloških znakov, katerih, opozarja najzena.alo.rs.

Oven

Ovni so strastni, neustrašni in hitrega jezika. Oktobra se bodo morali soočiti s številnimi nestrinjanji znotraj odnosa, kar jih bo lahko napeljalo na misel o razhodu.

Če bo takšnega mnenja tudi njihov partner, bo do tega zelo verjetno tudi prišlo.

FOTO: Howtogoto/Gettyimages

Rak

Čustveni raki težijo k varnosti in stabilnosti. V oktobru bodo večkrat poglobljeno razmišljali o svoji zvezi in se spraševali, ali v njej res dobijo vse, kar si po njihovem mnenju zaslužijo.

Če bodo dojeli, da niso deležni prave ljubezni ali da ne občutijo dovolj varnosti, bodo kaj lahko sprejeli usodno odločitev.

Tehtnica

Tehtnice vedno težijo k harmoniji in ravnovesju, prav oktobra pa bodo lahko ugotovile, da so v zvezi, ki ne izpolnjuje njihovih potreb in želja.

Če bo v njej prihajalo do velikih nesoglasji, se bodo morda odločile za raziskovanje novih možnosti in priložnosti.

FOTO: Shutterstock

Kozorog

Kozorogi so po naravi ambiciozni, resni, največji vir frustraciji v zvezi pa jim predstavlja partner, ki ne podpira njihovih ciljev.

Oktobra bodo večkrat razmišljali o čustveni povezavi in o občutku, da jih življenjski sopotnik ne podpira in kozorogi ne bodo oklevali pri ostrih rezih.

Za vse omenjene znake velja, da bo pri njih prisotna čustvena napetost in da bodo morali dobro prisluhniti notranjemu glasu, ki jim bo ponudil odgovor na vprašanje, ali je prišel čas za drastično spremembo.