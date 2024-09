Mrkov se ni treba bati, so najodločnejši znanilci prelomnih dogodkov

STtara ljudstva so se mrkov bala, saj naj bi prinašali nesrečo in nevarne dogodke. A čeprav drži, da nam lahko odnesejo nekaj pomembnega, so tudi pomembni spodbujevalci osebnega razvoja. Nikoli nam ne vzamejo ničesar, kar je dobro za nas, naše življenje pa pretresejo kot brca v zadnjo plat, ko odlašamo s potrebnimi spremembami, da bi nas usmerili k tistemu, kar nam je namenjeno.

Če padejo na pomembne točke človekovega horoskopa, se mu bo življenje obrnilo na glavo. Pogosto bo nekaj izgubil ali doživel krizo, zdelo se bo, da nima nobenega vpliva na dogajanje, šele čez pol leta se bo izkazalo, ali se je v pretresu skrival blagoslov ali ne. Mrki nas odločno opomnijo na vse, česar v življenju nismo uredili. Presenetijo nas, pretresejo, prisilijo v akcijo in spremembo. Šele mesece pozneje lahko ugotovimo, da so bili koristni in so nas porinili v smer, v katero si sami ne bi upali iti.

Seveda je vse odvisno od človekove rojstne karte. Če mrk ne pade na pomembne točke in planete, se ga ne bo pomembneje dotaknil. Alarm pa se astrologom sproži v nasprotnem primeru, ko je mrk povezan s karto ali se v daljšem obdobju nizajo mrki na pomembnih stopinjah. To je namreč znak, da se bodo na določenem področju pojavile kriza in usodne spremembe. Pogosto se ob mrkih zgodi več stvari. Prebudi se speči potencial, del usode, ki je obljubljen v rojstni karti.