Mesec oktober: ta astrološki znak čaka peklensko obdobje

Že na samem začetku oktobra nas pričakuje kolobarjev sončni mrk, ki bo nastopil drugega v mesecu. Pri nas sicer ne bo viden, kar pa ne pomeni, da ne bo vplival na življenje astroloških znakov, opozarja najzena.ali.rs.

Najbolj bodo na udaru tehtnice, raki, ovni in kozorogi. Tudi osebe, ki imajo ta znamenja v podznaku. Na nebu so še retrogradni Saturn, Neptun, Pluton in Uran, oktober za mnoge ne bo ravno najprijaznejši čas, to pa vsem znakom napoveduje kitajski horoskop.

Podgana: leto rojstva 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Na delu lahko pričakujete malo zatišja, določene stvari se ne bodo odvijale vam v korist, ne boste pa mogli kaj dosti vplivati nanje in spremeniti toka dogajanja.

Bolje bo, da se vzdržite potovanja, pri sprejemanju odločitev imejte v mislih predvsem svoje prioritete. Bodite potrpežljivi in najdite način, da si povrnete moč. Tako mentalno kot fizično.

Bivol: leto rojstva 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tisto, kar se vam bo najprej zdelo kot velika težava, na koncu ne bo izpadlo tako grozno. Kljub vsem preprekam boste dobro napredovali.

Bodite pa prilagodljivi, saj se bodo načrti lahko nepričakovani spreminjali. Vse, tudi majhne zadrege jemljite resno in jih rešujte sproti, nanje glejte kot na priložnost za osebnostno rast.

Osvojili boste veščine, ki vam bodo v prihodnosti še kako prišle prav.

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

Tiger: leto rojstva 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Težave, s katerimi se boste soočali ta mesec, naj vas ne prestrašijo, ob sebi boste imeli odlične pomočnike. Največja vira neprijetnosti bosta za vas stalna utrujenost in občutek osamljenosti.

Ne bodite prestrogi do sebe, vzemite si čas in najdite način, s katerim boste najlažje preživeli nekaj temačnih dni. Sonce bo kmalu znova spet zasijalo.

Zajec: leto rojstva 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Meseca oktobra boste zasedeni z iskanjem novih možnosti in priložnosti ter z reševanjem starih dilem. Vse, kar je v preteklosti ostalo nedokončano, bo znova aktualno in tokrat se boste lahko izvleki.

Mesec, ki je nastopil, bo za vas idealen za analiziranje leta, ki se izteka, in za oblikovanje načrtov za naslednjega. Čim prej začrtajte svojo pot. Lažje vam bo.

Zmaj: leto rojstva 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Oktober ne bo vaš mesec. Nepredvidljive okoliščine bodo lahko pokvarile celo najbolje zastavljene in najbolj premišljene načrte. Če se ne želite zaplesti v velik spor, bodite pripravljeni na kompromise.

V osebnem življenju ne dajajte razlogov za ljubosumje. To ni čas za velike dolgove in kredite, skušajte živeti po svojih zmožnostih in finančnih sposobnostih.

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

Kača: leto rojstva 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Odprti ste za nove ideje, njihova implementacija pa vam bo omogočila napredovanje na profesionalnem področju. Imeli boste priložnost osvojiti zelo dragoceno izkušnjo.

Če le ne boste zavračali tistega, kar vam namenja usoda, čeprav se na prvi pogled zdi nenavadno in odveč.

Konj: leto rojstva 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Dobili boste priložnost, da se izrazite. Nove možnosti v poklicni sferi bodo prišle v nasprotje z vašimi osebnimi interesi ali interesi ljubljenih oseb.

Dejstvo, da boste prisiljeni v izbiro, bo v vas vzbudilo nekaj stisk, a na koncu se bo vse dobro končalo. S finančnega vidika bo oktober za vas zelo dober mesec.

Koza: leto rojstva 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Oktober bo za vas uspešen mesec zgolj z vidika financ. Obstaja dokajšnja verjetnost novih virov dogodka, povišice ali drugih dejavnikov, ki bodo oplemenitili vaš račun.

Denar skušajte porabiti modro, to bo priložnost za grajenje trdnih temeljev za prihodnost. Če se vam bo uspelo izogniti svoji, sicer običajni nepremišljenosti, boste v veliki prednosti.

FOTO: Hua Ling/Unsplash

Opica: leto rojstva 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Čaka vas mesec, ko bo na preizkušnji vaša moč. Glavni test bodo projekti, ki ste jih že začeli, vendar jim ni bilo usojeno, da bi načrte realizirali. A zapomnite si, vedno obstajajo druga vrata.

Razmislite, kakšne so vaše prioritete, in dajte priložnost idejam, na katere ste že kar malo pozabili.

Petelin: leto rojstva 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Oktober bo uspešen mesec za doseganje vaših ciljev. Prav tako si boste povrnili nekoč izgubljene pozicije in zavzeli nove.

Potovanje vam bo lahko prineslo izkušnje, ki bodo spremenile vaše življenje in vam omogočile neverjetno rast. Vešče upravljate finance in stabilnost boste zadržali tudi z manjšimi prihodki.

Pes: leto rojstva 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Manjše težave ne bodo pokvarile pozitivnega vpliva oktobra. Imeli boste priložnost naučiti se nekaj novega, to vam bo omogočil pomemben dogodek, katerega posledice boste občutili še vse naslednje leto.

Ne pričakujte trenutne koristi, ta bo prišla malo kasneje. Nova poznanstva se bodo razvila v tesna prijateljstva.

Svinja: leto rojstva 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Za kratek čas izgubljena sposobnost nadzorovati svoje življenje se bo povrnila v začetku oktobra. Mesec vam bo prinesel nova koristna poznanstva in dobili boste veliko priložnosti za osebnostno rast.

Vaša modrost ne bo dopuščala, da bi vas premamile sumljive ponudbe, jasno boste videli razliko med iluzijo in resničnostjo.