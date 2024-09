Astrološki znaki, ki jih čakajo trije meseci izjemne sreče

Glede na dogajanje na nebu se štirim astrološkim znakom obeta napredovanje in doseganje velikih uspehov. Kateri so ti znaki, razkriva žena.rs.

Oven

Ste prava eksplozija energije, ki vodi v akcijo in spodbuja spremembe. Nedavno je pri vas prišlo do preobrata, postali ste bolj umirjeni in osredotočeni na minljive stvari, namesto da bi iskali tisto, kar bi vam srečo in zadovoljstvo prineslo na dolgi rok.

V naslednjih mesecih se vračata stara samozavest in energija ter vsem, zlasti pa sebi, boste pokazali pravo moč. Svet bo v naslednjih mesecih videl, kaj vse v resnici zmorete.

Ko boste najmanj pričakovali, boste deležni neštetih priložnosti za uspeh in pomembno bo le, da jih boste dobro izkoristili. Vsak vaš dih, vsak vaš korak vas bo vodil k uspehu.

Ne zgolj k bogastvu v materialnem smislu, temveč tudi k obogatitvi duha, kar bo definiralo naslednjo fazo vašega življenjskega potovanja.

FOTO: Massonstock/Gettyimages

Vodnar

Vaš um je vedno poln idej, priložnosti in možnosti ter v prihodnosti napoveduje velike stvari. To za vas velja že na splošno, zlasti pa bo izrazito v naslednjih treh mesecih.

Sposobnost uvida v prihodnost bo posebej izrazita in bo omogočala, da boste predvideli možnosti, ki vam bodo pomagale do velikih odkritij ter posledično uspeha.

To bo opazno v vaših mislih, besedah in dejanjih, imeli boste občutek, da je vse na pravem mestu, stvari bodo jasne, dejanja usmerjena in rezultati več kot opazni.

Okolica bo sprejemala vaše ideje, brez napora boste dosegali cilje in kaj kmalu dojeli, da se prihodnost, kot ste si jo zamislili, uresničuje.

FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

Riba

Ribam je od nekdaj jasno, da pravega bogastva praviloma ni na površini. V mesecih pred nami pa boste resnično začutili te skrivne globine in spoznali njihovo vrednost. Končno boste odkrili svoje resnično bogastvo in dojeli, da je bilo vedno tam, le niste ga prepoznali.

Začutili boste pomirjenost, usklajenost s seboj in okolico ter uživali v bogastvu, ki izhaja iz vašega notranjega sveta, po zaslugi česar se boste zlahka povezali sami s seboj ter z vsemi, ki jih imate radi.

FOTO: Shutterstock

Strelec

Strelci ste poosebljeni iskalci: vaše oči so vedno uprte naprej, vaše srce je vir radovednosti, vaša duša uživa v radosti raziskovanja.

To ste vedno nosili v sebi, v prihajajočih mesecih pa boste še lažje, kot sicer, odkrivali nove resnice in vire zadovoljstva.

Kot na krilih vas bo neslo proti novim obzorjem, vsak dan vam bo ponujal nove poti, odpirale se vam bodo neštete možnosti, v ospredju bodo vrednote, ki vam pomenijo največ ter za vas predstavljajo pravo bogastvo: svoboda, neomejenost, odkrivanje novosti in snovanje novih odnosov bodo kot na dlani.