Zakaj bi morali spati goli

Po podatkih ameriške fundacije Spanje (National Sleep Foundation) tretjina odraslih že spi brez oblačil. Najbrž zato, ker jim je ponoči hitro vroče in se sploh ne zavedajo, kako s tem koristijo zdravju, počutju in zadovoljstvu.

Kajti spanje brez pižame za oba spola prinaša kar nekaj pozitivnih učinkov. Poglejte najočitnejše za moške.

Varuje zdravje semenske tekočine

Raziskovalci inštituta Otroško zdravje in razvoj univerze Stanford so spremljali 500 moških. Izbiro, spati v oblačilih ali brez, so prepustili njim. Ko so strokovnjaki analizirali kvaliteto njihove sperme, so ugotovili, da je bilo pri junakih, ki so spali goli, za 25 odstotkov manj poškodb DNA kot pri tistih, ki so vsak dan 24 ur nosili spodnjice.

»Vedeli smo že, da imajo moški, ki svoje testise pogosto izpostavljajo toploti, denimo iz ogrevanih sedežev, prenosnega računalnika, ali zaradi pretesnega perila, slabšo kvaliteto sperme v primerjavi s tistimi, ki spolnim žlezam večkrat privoščijo hlad.

Našli pa smo še dokaz, da tudi spanje brez pižame viša možnost za spočetje novega življenja,« je povedal Allan Pacey, specialist za plodnost z univerze Sheffield v Veliki Britaniji.

Izboljšuje spolno življenje

Osebe, ki spijo gole, so deležne boljšega seksualnega življenja, je pokazala anketa, v katero je bilo vključenih 1000 odraslih Britancev.

To seveda ni nobeno presenečenje in z dobrim spolnim življenjem se je pohvalilo 57 odstotkov tistih, ki so spali goli in 48 odstotkov ljubiteljev pižame.

Za boljše spolno življenje pozabita na pižami. FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Pomaga do lepe postave

Rjavi maščobi je namenjene vse več pozornosti. Najpogosteje zato, ker proizvede do 300 krat več toplote kot kateri koli organ v telesu. Medtem ko bela maščoba (slaba maščoba) narašča s tem, ko s hrano zaužijemo preveč energije, rjava maščoba (dobra) pospešuje presnovo.

Kje je tu spanje? Ameriška raziskava, objavljena v časopisu Diabetes, je pokazala, da spanje v hladnem prostoru (tudi brez pižame) veča količino rjave maščobe pri odraslih.

Med študijo je pet mlajših moških štiri mesece spalo v nadzorovanem okolju. Prvi mesec je temperatura prostora znašala 23 stopinj Celzija. Drugi mesec 19, nato znova 23 in na koncu 26 stopinj Celzija.

Po drugem mesecu se je količina rjave maščobe povečala skoraj za dvakrat. Poleg tega so sodelujoči čez dan porabili več energije, izboljšala se je tudi njihova občutljivost na inzulin.

Skratka: spanje v hladnem prostoru ali (in) spanje brez pižame spodbuja nastajanje rjave maščobe, kar je dobra novica tudi z vidika postave.

Pozitivno vpliva tudi na postavo. FOTO: Gorodenkoff/Gettyimages

Nižji bo krvni tlak

Medtem ko partnerja v postelji drug ob drugem ležita gola, se v njunih telesih pospešeno sprošča oksitocin. Stik kože s kožo ljubljene osebe namreč v možgane pošilja signale za nastajanje tega hormona, ki pozitivno vpliva na počutje in na srce, saj niža krvni tlak, ob tem krepi odpornost in blaži tesnobnost, piše Men's Journal.