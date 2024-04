Astrologinja Lenka: Skrb za hrano je na prvem mestu

Že od jutra je Luna iz znamenja kozoroga v trigonu s Soncem, tako da notranja želja in lahkotnost zelo hitro pripeljeta do uresničitve. Sekstil s Saturnom daje stabilnost, resnost, zahteva načrtovanje časa, izdelavo načrta, kaj in kako narediti na najpreprostejši način.

Toda kvadrat z Merkurjem bo povzročil prehitro reakcijo na vse, kar počne ta prepočasna Luna, saj ta Merkur v Ovnu zahteva, da je bilo včeraj nekaj narejeno, danes je že pozno, Kozorog in Saturn pa pravita, da se lahko naredi jutri. In tako stenji popustijo in hitro pride do raznih nesoglasij. Tukaj ni veliko razmišljanja, samo da se nekaj stori, in Saturn želi to storiti počasi in zanesljivo.

Danes okoli 13.30 Venera, planet, ki predstavlja harmonijo, ljubezen, lepoto in vse odnose, preide v znamenje Bika. Tu bo ostala do 23. maja. To je njen dom, tu se odlično počuti, saj lahko veliko svojih potreb izrazi neposredno in enostavno. To je Venera, obrnjena v naravo, vsemu, kar je naravno, kar je neposredno povezano z zemljo. Je zelo materialistična in to je njen glavni problem, saj se boji, da nekega dne ne bo več osnovne hrane in denarja za preživetje. Je velik hedonist, zna pripraviti, pa tudi uživati v hrani. Išče stabilnost v ljubezenskih odnosih, zvestobo in vztrajnost, ko pa se odloči, izbere tam, kjer je finančna in materialna plat dobra.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Zna se ceniti in je zelo nadarjena na vseh področjih umetnosti, od glasbe, slikarstva do gledališča, filma.

In kar je zanjo majhna težava v tem znamenju, je to, da se ne mara premikati, spreminjati prostora, ne mara pogostih sprememb v kakršnih koli situacijah.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju kozoroga. Tukaj ni razpoložen za nekaj, kar ni stabilno, resno, kar nima načrtov za čimprejšnje doseganje enega od ciljev kariere. Vse ostalo, kot so nežnost, toplina, objem, pa bo moralo počakati kdaj drugič ali celo nikoli. Kajti skrb za hrano je na prvem mestu in ne zapravljanje časa za razna razvajanja.