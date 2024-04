Matematični trik, ki se mu čudi ves svet: Ste nasedli tudi vi?

Preproste matematične uganke pogosto burijo duhove na družbenih omrežjih, kjer se uporabniki radi preizkušajo v njihovem reševanju, nato pa prerekajo o rezultatu.

Navadno gre za enostavne trike, ki jih zna rešiti vsak srednješolec (ali osnovnošolec), vendar je treba upoštevati nekaj osnovnih pravil - ustrezen vrstni red operacij, oklepaje ...

Tokratni trik pa je drugačen: ne gre za oklepaje ali vrstni red, temveč za navidezno »čarovnijo«. Uporabnik Twitterja je sledilce pozval, naj si zamislijo številko od 1 do 10, nato pa pomnožijo in odštejejo po postopku, ki ga narekuje on. Na koncu izpljune karto, na kateri je točno to število, ki ga dobi vsak.

Ste magiji nasedli tudi sami? Poglejte, kako je zastavil zadevo, da je rezultat vedno enak.

Če pomnožite z 2 in nato s 5, dejansko pomnožite poljubno število z 10, torej je rezultat vedno okroglo število. Ko odštejete 1, je rezultat za eno manjši, ta pa se vedno konča z 9. Možni rezultati so torej 9, 19, 29, 39... In tako dalje.

Znova gre torej za preprosto, osnovnošolsko matematiko, ki ji nasedejo vsi, ki so matematična pravila že malo pozabili.