Policisti prijeli 23-letnika, ki je prepričal mladoletnice, da so se slekle in mu poslale gole fotografije

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so prejšnji teden opravili hišno preiskavo pri 23-letnem moškem z območja Policijske uprave Celje, ki je osumljen storitve kaznivih dejanj prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega in zlorabe osebnih podatkov. Pri hišni preiskavi so mu bile zasežene elektronske naprave, na katerih je bilo najdenih več slikovnih in video datotek spornih vsebin.

Kot so zapisali je osumljeni deloval preko lažnih profilov, kjer je prevzemal lažno identiteto. Večinoma je komuniciral preko družbenih omrežij Instagram in SnapChat, z dekleti starimi od 13 do 16 let. Na vseh profilih se je predstavljal kot njihova vrstnica.

»S precej običajnimi mladostniškimi pogovori si je najprej pridobil njihovo zaupanje in jih prepričal, da so mu začele pošiljati fotografije in posnetke. Najprej je šlo za običajne fotografije, nato pa jih je z vztrajnostjo in na koncu z grožnjami prepričal, da so si na podlagi njegovih navodil fotografirale svoje gole dele telesa. Kljub prejemu teh spornih fotografij in posnetkov, pa osumljeni ni prenehal s tovrstnimi kaznivimi dejanji.«

Policisti so ugotovili, da je osumljeni najmanj 8 mladoletnih oseb, na posebno predrzen način zlorabljal za pridobitev slikovnih in video datotek s seksualno vsebino. Z dejanji je pri dekletih povzročal stisko, osramočenost in strah.

23-letnika smo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Zaradi istovrstnih kaznivih dejanj so ga v preteklosti že obravnavali.