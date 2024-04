Doleti tudi slavne: stranski učinki priljubljenega zdravila

Vse več je zgodb znanih oseb, ki razkrivajo, da si do vitke postave pomagajo z zdravilom, ki je namenjeno sladkornim bolnikom: ozempicom.

Ta res pomaga shujšati, ima pa tudi negativne posledice in ne koristi videzu nasploh, piše The New York Post.

V Hollywoodu je tako kar nekaj znanih obrazov spremenjenih in to ne na bolje: lica so vpadla, oči vdrte, koža povešena.

»Ko se izgubi maščoba na obrazu, so opazna vdrta lica, vidnejše obrazne črte in povešena koža. Mnogi, ki jemljejo omenjeno zdravilo z namenom hujšanja, so zato videti starejši, kot v resnici so,«

je za omenjeni časopis povedala Smita Ramanadham, estetka kirurginja iz New Yerseya.

Med takšne sodi Scot Disick, ki je potem, ko je shujšal z omenjeno metodo, mnoge presenetil z videzom.

Tu je še Sharon Osbourne. Ob pogledu na njene najnovejše fotografije je po prepričanju kirurginje jasno, kaj je v ozadju njene vitke postave.

Igralec John Goodman, ki je v zadnjih desetih letih izgubil ogromno kilogramov, ima vpadel obraz.

Trdi sicer, da je shujšal po zaslugi manjših obrokov, vsakodnevne hoje in z odrekanjem sladkorju, a strokovnjakinja pravi, da njegova koža zgovorno priča o uporabi zdravila.

Tudi Robbie Williams se je znašel na tem seznamu, pri njem je opazno povešena koža pod očmi in ima več gub, ki so posledica izgube volumna kože.

»Njegove oči so vdrte, obraz je vpadel,« pojasnjuje Ramanadhamova.

In še Jessica Simpson:

»Ko pogledam najnovejše fotografije, so njene oči vdrte, lica izpita in ne tako polna, kot so bila nekoč. Videti je, kot bi umirala od lakote,« je zaključila kirurginja.