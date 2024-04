Ministrica Andreja Katič bo vložila kazensko ovadbo

Pravosodna ministrica Andreja Katič in namestnica generalne državne odvetnica Mateja Senih sta stopili pred novinarje in predstavili podrobnosti cenitvenega poročila stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Predstavili sta glavne ugotovitve cenitvenega poročila za poslovno stavbo na Litijski cesti 51 ter nadaljnje ukrepe.

Po pojasnilih ministrice je bilo pridobivanje dokumentacije za stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani zelo oteženo, saj se ta ni hranila skladno s predpisi. »Tako da nas bo čakalo še kar nekaj dela tudi, da bomo pridobili vso ustrezno dokumentacijo za nadaljnje postopke,«" je poudarila.

Glede vrednosti in uporabnosti stavbe je izpostavila nov podatek, da je iz dovoljenj za gradnjo stavb na naslovih Litijska 51 in Litijska 53 razvidno, da je bilo dano za Litijsko 51 lokacijsko in gradbeno dovoljenje s pogojem, da se na naslovu Litijska 53 zgradi 85 parkirnih mest.

»Po spremembah prostorskega načrta je bila tam dovoljena in zgrajena trgovsko poslovna stavba Lidl in iz dokumentov je razvidno, da so bila gradbena dovoljenja za to stavbo, se pravi Litijsko cesto 53, izdana ob pogoju, da bo v garažni hiši 85 parkirnih mest. To je število parkirnih mest, ki jih je imela Litijska 51 ob izdaji uporabnega dovoljenja v letu 1989,« je izpostavila.

Lidl je s tedanjim lastnikom sklenil pogodbo o stavbni pravici za obdobje 36 let, v kateri je dogovorjeno, da se Litijska 53 po dokončani gradnji etažira in da ob plačilu nadomestila za stavbno pravico postane lastnik parkirnih mest v garažni hiši lastnik na Litijski 51, je pojasnila ministrica.

Objekta ni mogoče uporabljati

»Trenutno objekta ni mogoče uporabljati, bilo je nezaščiteno, v njej ni elektrike, vanjo je zatekala meteorna voda, poškodovana je hidroizolacija. Treba je urediti streho, sistem prezračevanja, okna, odstraniti sistem fasade, treba je narediti vso inštalacijo. Glede na to je to, da se stavba toliko časa ne uporablja, se pojavlja se sum v veljavnost energetski izkaznici. Vrednost objekta je 6 milijonov evrov, stroški obnove pa so ocenjeni na 5,5 milijona evrov,« je pojasnila Katičeva.

Nakup stavbe na Litijski že preverja NPU, kazenske ovadbe je podala že prejšnja ministrica, se je pa ministrica Katičeva odločila, da bo na podlagi poročila tudi sama podala kazensko ovadbo. Katičeva je še pojasnila, da objekt ni primeren za arhive in za sodišče in da še ne vedo, zakaj bi objekt lahko uporabili.