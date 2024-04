Toča v velikosti kokosa ubila pet ljudi! Tornado pustošil po kitajskem mestu, oglejte si posnetek (VIDEO)

Pet ljudi je v soboto umrlo v tornadu v južni kitajski metropoli Guangzhou. Tiskovna agencija Xinhua, ki jo povzemajo tuji mediji, je poročala, da je bilo v neurju ranjenih še 33 ljudi.

»To je bilo kot armagedon,« je komentiral eden od prebivalcev.

Toča je bila v velikosti kokosa, navajajo, in je za seboj pustila pravo razdejanje. Poleg človeških in živalskih življenj je ogromna toča uničila tudi številne strehe.

Po uradnih podatkih je neurje poškodovalo 141 tovarniških poslopij, uničen pa ni bil noben stanovanjski objekt. Po poročanju tujih medijev so reševalna dela v veliki meri že zaključena.

Po tornadu je meteorološka postaja v okrožju Baiyun v mestu Guangzhou zabeležila hitrost vetra več kot 20 metrov na sekundo.

Samo teden dni nazaj je Guangzhou in okoliško provinco Guangdong prizadelo močno deževje, v katerem so umrli štirje ljudje, 100.000 prebivalcev pa so evakuirali.

Guangzhou ima več kot 18 milijonov prebivalcev. Glavno mesto province je eno najpomembnejših gospodarskih središč Kitajske.

Oglejte si posnetke: