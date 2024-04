23-letni pešec se bori za življenje, zbil ga je podivjani voznik

Okoli ene ure zjutraj se je na Gosposvetski cesti v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 23-letni pešec, ki ga je zbil 42-letni voznik tesle, poroča Večer. Po cesti je divjal in z neprilagojeno hitrostjo zapeljal v krožišče, prebil varovalno ograjo in na pločniku podrl nesrečnega pešca, ki je zdaj v smrtni nevarnosti.

Mariborski policisti bodo 42-letnika kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje, za kar je zagrožena kazen do 12 let zapora.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 78 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in štiri s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 75 kršitev javnega reda in miru ter 58 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 55-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 16 vlomov, 15 tatvin, 13 poškodovanj tuje stvari, štiri povzročitve telesnih poškodb, štiri primeri nasilja v družini, dva ropa, dve preprečitvi uradnega dejanja oz. napada na pooblaščeno osebo, ena drzna tatvina ter ena grožnja.