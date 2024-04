Grozljiva novica: neozdravljiva zombi bolezen preskočila na ljudi, prvi dve smrtni žrtvi

Pred časom smo poročali o strahu znanstvenikov, ki so opozarjali, da se lahko nenavadna bolezen z jelenov prenese na ljudi. Kot pišejo ameriški mediji, zdravniki menijo, da se je to zdaj res zgodilo.

Gre za CWD (Chronic wasting disease), nevrodegenerativno bolezen, ki uničuje živčne celice, najbolj v možganih. Prizadene lahko jelene in druge vrste divjadi. Je motnja, ki so jo septembra 2018 odkrili Laurentijci.

CWD povzroči, da postanejo obolele živali otopele in nerodne ter se močno slinijo. Živali, ki se okužijo, strmijo v daljavo, zaradi tovrstnega obnašanja pa je bolezen dobila poimenovanje jelenja zombi bolezen. Gre za smrtno okužbo, za katero ne poznamo zdravila, zato je strah pred prenosom na ljudi še toliko večji. Med simptomi so tudi velika izguba teže, otežena hoja in apatičnost. Bolezen povzroči počasno degeneracijo možganov.

Bolezen je zelo razširjena po Severni Ameriki, našli so jo tudi v Evropi. Zdaj pa je nedavna študija pokazala, da je ta smrtonosna prionska bolezen morda prešla z jelena na ljudi.

Dva lovca v ZDA sta namreč umrla, potem ko sta zaužila meso populacije jelenov, okuženih s CWD. Gre za neozdravljivo, smrtonosno prionsko boleznijo, ki ni podobna goveji spongiformni encefalopatiji ali bolezni norih krav. Zdravniki z univerze v Teksasu so sporočili, da je 72-letni moški umrl po lovu. Pred smrtjo je imel simptome, ki so kazali na omenjeno bolezen: zmedenost in agresivnost.

Kmalu zatem je po podobnih simptomih umrl tudi njegov prijatelj, član istega lovskega društva. Obdukcija je sicer pokazala, da je drugi bolnik umrl zaradi Creutzfeldt-Jakobove bolezni, znane tudi kot prionska bolezen.

Ker je prionska bolezen pri ljudeh razmeroma redka, lahko ta dva primera pomenita, da je CWD, ki doslej ni bila zabeležena pri ljudeh, naredila zoonotski skok, torej prešla z živali na človeka, piše Science Alert. Znastveniki domnevajo, da sta se lahko okužila z zaužitjem okuženega mesa ali pitjem okužene vode.