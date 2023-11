Koliko kofeina je preveč kofeina

Večina, približno 75 odstotkov odraslih, dan začne s skodelico kave. Nekateri uživajo v njenem okusu, drugim predstavlja obvezen del jutranjega rituala, tretji se brez nje ne morejo prebuditi, pri nekaterih je razlog zanjo kombinacija vsega naštetega.

Da se čez dan zvrsti še kakšna, prav tako ni skrivnost. A aktivna sestavina, ki zagotavlja budnost in zbranost, torej kofein, ni le v kavi in kaj lahko se zgodi, da ga skupaj s prav tako priljubljenimi gaziranimi in energijskimi pijačami ter pravimi čaji, zaužijemo preveč.

Vprašanje, ki se pri tem zastavlja je, ali kofein škoduje in koliko tega bi smeli zaužiti na dan oziroma koliko ga je preveč.

Tu je odgovor

Za večino oseb, ki nimajo težav s srcem, je uživanje kofeina do določene meje povsem varno.

»Po priporočilih ameriškega društva Srce (American Heart Association) in ameriškega urada za hrano in zdravila, tri do štiri običajne skodelice kave nimajo škodljivega učinka na zdravje srca in ožilja ter na zdravje nasploh,« je povedal kardiolog James Udelson z medicinskega centra Tufts.

Tri do štiri skodelice večini ne bodo škodovale. FOTO: Yakobchukolena/Gettyimages

»Odvisno sicer, kako močna je kava, a običajno je v tolikšni količini nekje od 300 do 400 miligramov kofeina. Toliko ga je tudi v 10-ih do 15-ih skodelicah zelenega čaja.

V 250-ih mililitrih najbolj znane energijske pijače je 80 miligramov kofeina, kar je približno enako kot v skodelici kave, je pa res, da se različne pijače po vsebnosti te snovi med seboj razlikujejo in v nekaterih ga je lahko tudi dvakrat več,« še dodaja kardiolog in opozarja, da je pri nakupu treba brati deklaracije.

Energijske pijače se po vsebnosti kofeina med seboj razlikujejo. FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

V 350-ih mililitrih kole je približno 34 miligramov te snovi, v tovrstnih dietnih pijačah je kofeina nekoliko več: 54 miligramov.

Kaj se zgodi, če je kofeina preveč?

»Najpogostejše posledice pretiravanja s kofeinom, sploh pri osebah, ki so nagnjene k tesnobi, so nespečnost, tresavica, nepravilen srčni utrip, pretirano znojenje, slabost in glavobol,« niza Udelson.

Poleg kratkoročnih obstajajo še dolgoročne posledice pretiravanja, med katere sodijo kronične težave s spanjem, tesnobnost, kronične želodčne težave, visok krvni tlak in nepravilen srčni utrip.

Dobro novica je …

Čeprav ima kofein kar nekaj nezaželenih učinkov, za večino populacije v zmernih količinah ni nevaren. Še več, zdravju lahko celo koristi.

»Raziskave so pokazale, da je zmerno uživanje kave (dve do tri skodelice na dan) povezano z nižjim tveganjem za nekatere srčno-žilne bolezni, kot so koronarna arterijska bolezen, odpoved srca in srčna kap,« je pojasnil strokovnjak.

Kdo mora biti previden

Seveda so posamezniki, ki morajo biti glede vnosa kofeina previdni.

Nosečnicam in doječim mamam se priporoča, naj se dnevno omejijo na dve skodelici kave. Previdnost velja tudi za osebe, ki imajo težave s srčnim ritmom in visokim krvnim tlakom, saj kofein lahko te simptome še poveča.

Pri nosečnicah je previdnost na mestu. FOTO: Dejan_dundjerski/gettyimages

»A če je vaše srce zdravo in stabilno, niste noseči in ne dojite, se vam s količino zaužitega kofeina ni treba pretirano obremenjevati.

Razen, če potem, ko popijete eno kavo ali energijsko pijačo, čutite negativne posledice. V tem primeru se je priporočljivo o primernosti pitja kave in drugih kofeinskih napitkov posvetovati z zdravnikom,« zaključuje kardiolog.

