Od prepira do streljanja: v Slovenski Bistrici umrl moški

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes ob 20:12 obveščen o streljanju na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Po do sedaj zbranih obvestilih je ena oseba umrla, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo v sporu med tremi moškimi do streljanja. Pri tem je ena oseba na kraju umrla, po do sedaj zbranih obvestilih nasilne smrti, drug moški pa je bil odpeljan v UKC Maribor.

Policisti so na kraju zavarovali območje, več informacij nam niso mogli posredovati, ker so policijske aktivnosti še v teku.

Več sledi ...