Že veste, kako čim hitreje zaspati?

Kako hitro zaspati, zanima predvsem tiste, ki se ure premetavajo po postelji in čakajo spanec, a ga ni in ni. Zaradi hitrega načina življenja in stresa, zaradi česar se misli ne umirijo, se občasno vsakdo sreča z nespečnostjo ali vsaj težko zaspi. In včasih ne pomaga ne kamilični čaj ne topla kopel, zato je fino poznati preprosto tehniko dihanja, ki pomaga očistiti misli stresa, sprostiti mišice, posledično pa bomo hitreje zaspali. Temelji na starodavni indijski praksi, ki jo uporabljamo ne le pred spanjem, pač pa vsakokrat, kadar smo pod stresom, saj se bomo tako sprostili in umirili.

Takole gre: zrak glasno izdihnite skozi usta. Zaprite usta, vdihnite skozi nos in v mislih štejte do štiri. Zadržite dih in štejte do sedem, spet glasno izdihnite in štejte do osem. Spet vdihnite in ponovite cel cikel, in to trikrat.

Pomembnost dihanja

Dihanje je izjemno pomembno, a številni odrasli dihajo nepravilno oziroma plitko, nepopolno. Pravilno dihanje vpliva na našo držo, gibanje, raven stresa, cirkulacijo, dihala, prebavo in pravilno delovanje drugih telesnih funkcij. Nepravilno dihanje je povezano s šibkejšo prekrvitvijo, občutkom izčrpanosti in pomanjkanja energije, zvišanjem nivoja stresa in lahko vodi v bolečine v vratu, ramenih in hrbtu.​

Nekateri strokovnjaki svetujejo rutino, ki bo zvečer dala telesu vedeti, da je čas za počitek.

Vsi lahko vadimo dihanje. Udobno sedimo ali ležimo, dlani položimo na spodnji del trebuha, sprostimo ramena in vrat, vdih (skozi nos) naj traja štiri sekunde, izdih (prav tako skozi nos) šest sekund. Vaja, koristi naj bi občutili že po treh minutah, je super za sproščanje, blaženje stresa.

Nekateri strokovnjaki svetujejo rutino, ki bo zvečer dala telesu vedeti, da je čas za spanje. Pomagalo naj bi že – umivanje zob. Sicer pa je treba poskrbeti za primerno higieno spanja: spalnico zvečer dobro prezračimo, da bo hladna, zagrnemo senčila ter v drug prostor odnesemo telefon, računalnik in tablico, tudi teve sprejemnik. Če lažje zaspite ob zvokih, si omislite radijski sprejemnik, ki ne oddaja modre svetlobe, saj slednja ovira produkcijo melatonina in nam preprečuje, da bi hitreje in lažje zaspali.