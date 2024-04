»Kot bi najglasnejši vlak peljal skozi hišo. Popolno uničenje in kaos« (VIDEO)

Najmanj pet ljudi, vključno s štirimesečnim dojenčkom, je umrlo, potem ko je na desetine tornadov preplavilo osrednji del ZDA in povzročilo neznansko škodo.

Po uničujočem opustošenju, ki se je začelo v petek, je več deset tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. V Oklahomi, kjer je ducat okrožij razglasilo izredne razmere, so umrle štiri osebe, v Iowi pa ena.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) je sporočila, da so nekateri sobotni tornadi vsebovali sunke vetra do 218 kilometrov na uro. Poleg tega je v nevihtah - ki so divjale od Teksasa do Missourija - v nekaj urah ponekod padlo do 18 cm dežja, poroča tiskovna agencija AFP.

Mesto Sulphur v vzhodni Oklahomi je bilo posebej močno prizadeto. Posnetki prikazujejo s tlemi zravnane hiše in prevrnjena vozila. Po uradnih podatkih naj bi bilo v Oklahomi okoli 100 poškodovanih. Močno prizadeti sta bili tudi mesti Holdenville in Marietta.

Guverner Oklahome Kevin Stitt je obiskal Sulphur in dejal, da tako hudega stanja v šestih letih, kar je na položaju, še ni videl. »Ne moreš doumeti razsežnosti opustošenja. Zdi se, kot da je uničeno vsako podjetje v središču mesta,« je dejal.

Bela hiša je sporočila, da je ameriški predsednik Joe Biden govoril s Stittom in ponudil polno podporo zvezne vlade. V mestu Marietta je bilo uničeno ogromno skladišče verige diskontnih trgovin in prevrnjenih več deset tovornjakov.

Popolno uničenje

Ločen vremenski pojav je v petek v zvezni državi Nebraska in Iowa prinesel več kot 70 tornadov. Največ jih je vihralo okoli mesta Omaha, kjer je en prebivalec opisal, kako je bilo videti.

»Videl sem, da prihaja velik tornado, zato smo se morali z otroki in ženo čim prej zateči na varno. Bilo je, kot bi najglasnejši tovorni vlak, kar ste jih slišali v življenju, peljal skozi hišo,« je Brent Richardson povedal za Associated Press.

»Popolno uničenje, samo kaos. S sosedi se poskušamo združiti, da bi pomagali drugim, nekaj ljudi je ujetih v hišah, nekatere stavbe so bile zravnane s tlemi.«

Sulphur, Oklahoma. FOTO: Bryan Terry/usa Today Network Via Reuters

»Zdi se, da je nevarnost tornadov zmanjšana, vendar še vedno pričakujemo uničujoče vetrove in točo, zlasti v severovzhodnem Teksasu, severni Louisiani, Arkansasu in južnem Missouriju,« je dejal meteorolog AccuWeather, Brandon Buckingham.