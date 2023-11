Noč, ki je skoraj ni bilo. Zakaj so včasih noči polne premetavanja in obračanja

Je kaj slajšega kot pritisniti gumb za dremež? Ni tako, kot da v resnici spite in da je dodatnih 10 minut samo stvar, ki vam daje malo dodatne energije, kajne? Ne zares. Potrebujete do ene ure dodatnega spanca, preden pomaga.

V nasprotnem primeru resnično samo ustvarjate stres zase, saj si skrajšate jutranji čas priprave.

Podaljšano jutro

Odločite se, da si vzamete dolgo jutro. Slab spanec ponoči lahko nadomestite od 9. ure zjutraj do poldneva, kajne? Vabljiva, a verjetno slaba ideja.

Nastavite notranjo uro svojega telesa, ko greste v posteljo in vsak dan vstanete ob istem času. Najbolje je, da se držite te rutine, tudi če niste dobro spali. To vam bo pomagalo, da se vaš cikel vrne na pravo pot.

Vzemite si nekaj sonca

Sonce pomaga telesu, da nastavi notranjo uro. Prav tako lahko pomaga preprečevati nespečnost tako, da pomaga vašemu razpoloženju in možganom. Torej, če želite nocoj več spati kot prejšnjo noč, se zbudite in pozdravite svetlobo dneva.

Pomaga tudi priti na svetlo sredi dneva. Če ste v pisarni, se morda malo sprehodite po parku v času kosila.

Kofein, a ne preveč

Če preskočite običajno jutranjo kavo, boste morda postali še bolj omotični. Prav tako vas to lahko razdraži in vam povzroči glavobol.

Malo dodatnega kofeina vam lahko celo pomaga, da ostanete pozorni. Ne pozabite pa, da se v vašem telesu ta snov zadrži več ur. Zato ne pretiravajte. In ne pijte kofeina - kave ali kako drugače - blizu spanja.

Vadba ob pravem času

Lahko izboljša vaš spanec in vam pomaga, da hitreje zaspite. Ampak ne delajte tega preblizu časa za spanje, ker spodbuja telo, da ustvari nekaj, kar se imenuje kortizol.

To je hormon, zaradi katerega ste bolj pozorni. To je dobro, ko se poskušate zbuditi zaradi dela. Ampak to ni tako dobro, ko se poskušate vrniti spat. Če morate vaditi popoldne ali zvečer, poskusite končati vsaj tri ure pred spanjem.

Krepčilni spanec – a koliko

Že 20-minutni dremež bo izostril vašo pozornost in motorične sposobnosti, 90-minutni lahko izboljša vaše ustvarjalno razmišljanje.

Toda dremež med 20 in 90 minutami vas lahko pusti bolj omotične kot takrat, ko ste začeli. Nastavite alarm. Ne pozabite, da lahko krepčilni dremež katere koli dolžine, še posebej kasneje čez dan, oteži spanje zvečer.

To lahko privede do začaranega kroga nespečnosti in zmedene rutine spanja.

Ne pijte alkohola

Zaradi alkohola ste lahko zaspani. Toda po nekaj urah, ko telo predela alkohol, se zbudite. Kakovost spanca, ki ga dobite po nekaj pijačah, pa morda ne bo tako dobra.

Jejte lahko hrano in zgodaj

Če ne želite še enkrat podoživeti včerajšnjega pomanjkanja spanca, vam velik masten burger, krompirček in koktajl ob enajstih zvečer ne bodo pomagali.

Več ur pred spanjem pojejte lažjo večerjo. Če ste lačni pozneje, rahlo prigriznite nekaj, kar ne moti vašega spanca. Hrenovka ali jogurt sta pogosto enostavna za telo.

Ne kadite

Verjetno veste, da kajenje škoduje vašemu zdravju. Če pa že kadite in si želite dobro spati, poskušajte kaditi šele tik pred spanjem. Tako kot kofein je tudi tobak poživilo, ki vam lahko prepreči, da bi zaspali. Z zdravnikom se pogovorite o načinih, kako lahko dokončno opustite kajenje.

Brez interneta

Preveč svetlobe po sončnem zahodu vam lahko pokvari spanec, vendar je modra svetloba, ki jo oddaja pametni telefon, računalnik ali tablični računalnik, še posebej škodljiva. Pred spanjem se umirite. Tudi v spalnici naj bo temno in tiho.

Dovolj tekočine

Piti morate dovolj tekočine, da se sredi noči ne zbudite žejni, vendar ne toliko, da bi se zbudili, ker bi morali urinirati. Seveda se pred spanjem izogibajte alkoholu in kofeinu.

Ne sprejemajte velikih odločitev

Brez ustreznega spanca se vaša presoja poslabša. Preobremenjene možganske celice ne morejo povezati misli ali si zapomniti osnovnih informacij. Celo osnovno razumevanje dogodka, ki se je zgodil, je lahko drugačno. Zato ohranite mirno glavo in počakajte. Po dobrem nočnem počitku bodo stvari morda bolj jasne.

Pred spanjem se sprostite

Ko se bliža čas za spanje, se začnite sproščati: brez svetlih luči ali stresnih pogovorov ali dejavnosti. Vse to lahko oteži spanje. V spalnici naj bo temno in tiho. Prav tako naj bo dovolj hladno.

Kdaj obiskati zdravnika

Včasih je nespečnost naravna. Lahko jo povzroči velik dogodek v vašem življenju - dober ali slab. Če se to zgodi občasno, morda ni treba skrbeti. Če pa težave s spanjem začnejo spreminjati vaše splošno razpoloženje in delovne navade, je morda čas za pogovor z zdravnikom.

To še posebej velja, če težave trajajo mesec dni ali več. Skupaj lahko ugotovite, zakaj imate težave s spanjem in kaj storiti naprej.