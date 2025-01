Kako dobro bomo spali, je odvisno od našega početja čez dan

Da bo telo sposobno ohranjati vitalnost, je poleg uravnotežene prehrane in redne vadbe ključen tudi spanec. Zagotovo ste že slišali za spalno higieno.

Za kaj točno gre? O spalni higieni lahko govorimo, ko imamo vzpostavljeno rutino, v posteljo hodimo in iz nje vstajamo ob isti uri, pred spanjem (kaj šele vmes, ko se prebudimo) nismo izpostavljeni zaslonom ter imamo v spalnici svež zrak. Predvsem pa o dobri spalni higieni lahko govorimo, ko smo spočiti in zjutraj brez pretiranega truda vstanemo iz postelje.

Če vam telo sporoča, da bi morali več spati, da ste utrujeni in razdražljivi, potem je na mestu razmislek o tem, kdaj hodite spat in koliko ur dejansko spite. Spalna higiena se nanaša na zdrave spalne navade, s katerimi si zagotovite dober spanec, za katerega pa vemo, da pozitivno prispeva k mentalnemu in vsesplošnemu zdravju.

Kako dobro bomo spali, je odvisno že od našega početja čez dan. Od tega, kaj bomo jedli in pili, našega delovnega urnika ter seveda od večerne rutine. Zato, če ne spite dobro, razmislite, kaj vse se čez dan zgodi takšnega, kar krati vaš spanec.

Portal Healthline navaja korake, ki pripomorejo k boljši in bolj zdravi spalni higieni ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.