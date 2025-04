Pijan kot čep bežal pred policisti, za kazen bo moral seči globoko v žep

Brežiški policisti so v soboto nekaj pred 18. uro na območju Bizeljskega zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika kombija Mercedes vito. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Kmalu so ga izsledili v naselju Stara vas in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

44-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,27 miligramov alkohola, kar je 2,6 promila, odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Zaradi neupoštevanja znakov, s katerimi so ga policisti ustavljali, so mu izdali plačilni nalog v višini 540 evrov in izrekli pet kazenskih točk.