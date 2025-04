Na drevo sta obesila 800 pirhov

Za velikonočne praznike sta Lojzka in Ciril Mrgole v Apnem pod Krvavcem v občini Cerklje na Gorenjskem na drevesu ob domači hiši na 678 metrih nadmorske višine že sedmo leto zapored na veje 300 let starega črnega gabra obesila kar 800 raznobarvnih velikonočnih jajc. Na ogled bodo do bele nedelje, 27. aprila.

Drevo sta Lojzka in Ciril krasila tri dni. Kot pravita, naj tudi zunanja drevesa zadihajo v duhu praznika. Letos sta dodala še 100 novih pirhov iz stiropora, ki sta jih pobarvala. Nekaj plastičnih pisanic ima v notranjosti lepo izdelane miniaturne zajčke.

Na začetku jih je bilo 30, naslednje leto 100, potem 300, lani pa jih je bilo že 700.

»Na začetku jih je bilo 30, naslednje leto 100, potem 300, lani pa jih je bilo že 700. Letos sva obesila 800 pirhov!« sta nam zaupala. Spodbujata ju veselje do krašenja in pogled na barvito, v soncu lesketajoče se okrasje, ne nazadnje je v Lojzki ustvarjalna žilica, s katero bogati cerkljansko klekljarsko skupino Lastovke. Klekljanih umetnin pa Mrgoletova ne izpostavlja vremenu, temveč jih 50 vključi v poseben aranžma na terasi.

Ogled okrašenega drevesa je presegel njuna pričakovanja, še povesta zakonca. Prihajajo obiskovalci od blizu in daleč, ob črnem gabru se radi ustavijo mimoidoči in uživajo v posebnem velikonočnem prizoru na vzpetini nad cesto proti Šenturški Gori.