Challe Salle sredi snemanja doživel napad, končal je na urgenci (FOTO)

Glasbenik Challe Salle je v ponedeljek sledilce prestrašil s fotografijo z urgence, na kateri je imel nebulatorno masko. Pripisal je še, da je imel že boljše dni.

Končal je na urgenci. FOTO: Zaslonski posnetek/Facebook

Kmalu je pevec objavil še eno fotografijo iz studia in pojasnil, da je z njim vse v redu. »Sredi snemanja smo v studiu odprli okno in sem dobil napad kašlja zaradi alergijskega rinitisa, bilo je tako hudo, da nisem mogel normalno dihati,« je pojasnil in dodal, da je alergičen na cvetni prah.

Kasneje je sporočil, da je vse v redu. FOTO: Zaslonski posnetek/Facebook

Kot pravi Challe Salle, so mu doslej vedno pomagale tablete, a jih je letos začel prepozno jemati. »Bil sem na predihavanju na urgenci, dobil sem pumpico z ventolinom in zdaj sem spet okej. Trenutno se moram čim manj zadrževati zunaj,« je še zapisal glasbenik in sledilce s podobnimi izkušnjami vprašal za nasvet, kaj jim pomaga oziroma lajša to neprijetno zadevo.