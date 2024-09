Najboljše navade za zdravo srce

Ob spremljanju dejavnikov tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni so preverjeni ukrepi za varovanje močnega in zdravega srca naslednji: pravilno in uravnoteženo prehranjevanje, več in predvsem redno gibanje, manj škodljivih razvad, skrb za sprostitev z izogibanjem stresu in dovolj spanja.

Vadba in še enkrat vadba

Glavni začetni kazalnik povečanega tveganja za nastanek resnejših težav s srčno-žilnim sistemom je hipertenzija. Če je ne obravnavamo ustrezno, lahko pripelje do številnih zapletov. Povečanje telesne aktivnosti in znižanje telesne mase sta dva od bolj nujnih ukrepov, ki jih je smiselno vključiti v vsakdanje življenje.

Za vzdrževanje nižjega krvnega tlaka je torej pomembna vsakdanja telesna aktivnost – intervalna vadba učinkovitejša, vendar lahko tudi vadba za moč ugodno deluje na krvni tlak, le ustrezno jo je treba načrtovati (učinkovita je predvsem obhodna vadba z nižjimi bremeni in večjim številom ponovitev).

Redna telesna aktivnost pa ne zniža le krvnega tlaka v mirovanju, ampak tudi njegov odziv na telesni napor in psihični stres.

FOTO: Shutterstock

Opustimo slabe razvade

Med najpogostejšimi vzroki za nastanek srčnega popuščanja kardiologi na prvo mesto postavljajo povišan krvni tlak in ishemično srčno bolezen.

Drugi vzroki so vnetje srčne mišice, okvara zaklopk in različna druga kronična obolenja. Velik dejavnik tveganja pa so slabe razvade, kot so kajenje, čezmerno pitje alkoholnih pijač, uživanje drog.

Podobno kot pri večini bolezni tudi pri srčnem popuščanju velja, da je zdrav življenjski slog tisti, ki ga pomaga preprečevati oziroma upočasnjevati njegovo napredovanje.

Z zdravo in uravnoteženo prehrano – predvsem sredozemska prehrana je tu priporočljiva – ter redno rekreacijo je mogoče preprečiti čezmerno telesno težo, ki je pomemben pospeševalec aterosklerotične žilne bolezni, povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni.

Med bolj zdrava živila denimo spada ohrovt. Ugodno vpliva na nižanje skupnega holesterola v krvi ter tako ščiti srčno-žilni sistem pred obolenji. Poleg vitamina C vsebuje tudi vitamin K, ki prav tako varuje srce: zmanjšuje tveganje za aterosklerozo, enega od dejavnikov tveganja za bolezni srca.

Lupinasti plodovi so eden najboljših virov beljakovin in zdravih maščob. Raziskave so odkrile, da njihovo redno uživanje pomaga pri zniževanju količine skupnega in LDL (slabega) holesterola ter trigliceridov, s čimer se zmanjša tveganje za srčne bolezni. Občasno si lahko privoščimo tudi košček čokolade z vsaj 70 odstotki kakavovih delcev, saj je bogata z do srca prijaznimi flavonoidi. Predvsem pa vsak dan pojejmo jabolko, ki velja za enega najbolj zdravih sadežev. FOTO: Shutterstock

Na seznamu preventivnih ukrepov najdemo še dovolj spanja, obvladovanje stresa, tehnike sproščanja in seveda opustitev kajenja. Zdrave navade, ki človeka veselijo in sprostijo, močno vplivajo na dobro počutje, pa tudi zavirajo dejavnike, ki pospešujejo razvoj srčnega popuščanja ter s tem pešanje zdravja in slabšo kakovost življenja.

Še za konec:

Nekatere študije dokazujejo, da so pari v srečnem razmerju manj ogroženi zaradi srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni in nekaterih oblik raka ... Imejmo se radi!