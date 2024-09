5 najbolj zdravih semen, ki bi jih morali redno uživati

Semena so bogata s hranili, beljakovinami, maščobnimi kislinami, vlakninami, vitamini in minerali, vsebujejo pa tudi antioksidante, ki blagodejno vplivajo na zdravje.

Že od antičnih časov so jih ljudje uporabljali za različne namene. Tako so iz lanu izdelovali tkanino, iz sončnice so pridobivali pigment, sezam pa so uporabljali v prehrani in velja za eno najstarejših začimb.

Užitnih semen je veliko in morali bi uživati ​​surova, ne pa ocvrtih ali segretih, da ne uničite njihovih hranilnih sestavin. Če želite povečati hranilno vrednost svojega obroka, na jedilnik obvezno uvrstite teh pet semen.

Sezamova semena

Ne samo da so sezamova semena vir mangana in bakra, so tudi vir kalcija, magnezija, železa, fosforja, vitamina B1, cinka in prehranskih vlaknin. Dokazano je, da znižujejo raven holesterola pri ljudeh, hkrati pa znižujejo krvni tlak in ščitijo jetra pred oksidativnimi poškodbami. Žlico sezama lahko potresemo po solati, zelenjavi, dodamo ga lahko kosmičem in testeninam.

Čija semena

Semena čija imajo izjemno visoko hranilno vrednost. Telo oskrbujejo z beljakovinami, vitamini A, B, E in D ter minerali, kalcijem, kalijem, bakrom, železom, manganom in cinkom. Poleg tega so odličen vir vlaknin, ki izboljšujejo prebavo.

Priprava je preprosta. V poljubno pijačo je priporočljivo od 10 do 15 minut pred jedjo namočiti eno žlico semen, da nabreknejo. Takšna proizvajajo sluz in skoraj v trenutku poskrbijo za občutek sitosti, izboljšajo delovanje črevesja, pospešijo prebavo in preprečujejo zaprtje.

Sončnična semena

Sončnična semena so bogata s hranili, beljakovinami, vlakninami, vitamini in minerali. So tudi bogat vir zdravih maščob, ki so pomembne za zdravje srca.

Bogata so z vitaminom E, ki je močan antioksidant in pomaga ohranjati zdravo kožo in lase ter zdravje srca. Ta semena so tudi vir selena, magnezija, cinka, mangana in fosforja, ki so pomembni za zdravje kosti in mišic. Uporabite jih lahko v solatah, kot prigrizek, kot nadomestek za oreščke in dodatek k domačemu pecivu.

Laneno seme

Še nedavno je bilo cenjeno, da pomaga zmanjšati tveganje za nastanek raka dojke in prostate, vendar je odlično tudi za ohranjanje zdravja srca in ožilja.

Raziskave kažejo, da lan vpliva na zniževanje holesterola. Lanena semena lahko dodate pekovskim izdelkom, kosmičem ali smutijem.

Bučna semena

Na seznam živil, bogatih z beljakovinami in vitaminom B, dodajte bučna semena. Vsebujejo precejšnje količine železa, pomembnega za učinkovito oskrbo rdečih krvničk s hemoglobinom.

Pomagajo v boju proti depresiji, lahko preprečijo nastanek ledvičnih kamnov in so dobra v boju proti parazitom.