Izjemni učinki bučnih semen: zato bi jih morali jesti vsak dan

Jesen je čas buč. Ne zgolj njihovega mesa, temveč tudi semen, ki jih, pravilno spravljene, lahko uživamo vse leto.

V bistvu bi morali z njimi vsakodnevno bogatiti obroke, kajti so prava zakladnica zdravilnih snovi in prinašajo mnogo pozitivnih učinkov na zdravje.

30 gramov bučnih semen vsebuje

619 džulov (151 kalorij)

1,7 grama vlaknin

5 gramov ogljikovih hidratov

7 gramov beljakovin

13 gramov maščob (od tega šest gramov omega 6 maščobnih kislin)

18 odstotkov dnevno priporočene količine vitamina K

33 odstotkov dnevno priporočene količine fosforja

42 odstotkov dnevno priporočene količine mangana

37 odstotkov dnevno priporočene količine magnezija

23 odstotkov dnevno priporočene količine železa

14 odstotkov dnevno priporočene količine cinka

19 odstotkov dnevno priporočene količine bakra

Bučna semena so ob tem bogata z antioksidanti, kalijem, vitaminom B2 in folno kislino.

FOTO: Gettyimages

Delujejo protivnetno

Zaradi v njih prisotnih antioksidantov, kot so karotenoidi in vitamin E varujejo pred poškodbami, ki jih na celicah povzročajo prosti radikali in vodijo v vnetja, s tem pa višajo tveganje za številne kronične vnetne bolezni.

Na enak način na telo deluje tudi bučno olje, so pokazale raziskave.

Nižajo tveganje za nekatere oblike raka

Z bučnimi semeni obogatena prehrana je povezana z nižjim tveganjem za raka na želodcu, dojk, pljuč, prostate in debelega črevesja.

Na podlagi rezultatov ene od na to temo opravljenih raziskav so strokovnjaki prišli do zaključka, da je pri ženskah, ki v postmenopavzi vsak dan uživajo bučna semena, nižje tveganje za raka dojk.

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

Izboljšujejo zdravje prostate in sečnega mehurja

Kar nekaj študij je potrdilo, da bučna semena blažijo simptome ob težavah s prostato.

Dokazano je bilo še, da vsakodnevno uživanje desetih gramov izvlečka iz bučnih semen izboljšuje funkcije sečnih organov.

Imajo veliko magnezija

Bučna semena so eden najboljših virov magnezija. Ta je nepogrešljiv za več kot 600 kemičnih reakcij v telesu in ga v razvitih deželah ljudem pogosto primanjkuje.

Primerna količina magnezija je pomembna za ohranjanje zdravega krvnega tlaka, za zdravje kosti in za nadzorovanje količine krvnega sladkorja.

FOTO: Shutterstock

Pozitivno vplivajo na zdravje srca

Študije na živalih so potrdile, da lahko bučno olje zniža visok krvni tlak in uravnava količino holesterola, dva od najpogostejših dejavnikov za srčne bolezni.

Rezultati ene od raziskav, v kateri je sodelovalo 35 žensk v postmenopavzi so pokazali, da lahko bučno olje, pridobljeno iz bučnih semen, zaužito kot dodatek prehrani v samo 12-ih tednih krvni tlak zniža za sedem odstotkov in poveča količino dobrega HDL holesterola za 16 odstotkov.

Izboljšajo raven krvnega sladkorja

Na živalih opravljene raziskave so prišle do zaključka, da lahko prah iz bučnih semen zniža raven krvnega sladkorja. To je zlasti pomembno pri osebah s sladkorno boleznijo ali povišanim krvnim sladkorjem.

Nekaj študiji je potrdilo, da uživanje bučnega soka ali prahu iz bučnih semen znižuje količino glukoze v krvi pri osebah z diabetesom tipa dve, kar znanstveniki pripisujejo visoki količini magnezija.

Vsebujejo veliko vlaknin

Bučna semena so odličen vir prehrambnih vlaknin, teh je v 30 gramih 5,2 grama.

Hrana, bogata z vlakninami, ohranja zdrav prebavni sistem, niža tveganje za bolezni srca, za sladkorno bolezen tipa 2 in za debelost.

FOTO: Shutterstock

Izboljšujejo kvaliteto semenske tekočine

Pomanjkanje cinka v telesu je povezano s slabšo kvaliteto semenske tekočine pri moških. Bučna semena so bogat vir tega minerala, kar na drugi strani izboljšuje kvaliteto sperme.

Prav tako vsebujejo antioksidante in druge hranljive snovi, ki pozitivno vplivajo na količino testosterona v krvi.

Izboljšujejo spanec

Če imate težave s spanjem, bi morali jesti bučna semena. Ta so naravni vir triptofana, aminokisline, ki izboljšuje spanec.

Dokazano je, da je s primernim vnosom triptofana ta kvalitetnejši. Je pa res, da bi za en gram te snovi morali pojesti 200 gramov bučnih semen, piše 24sata.hr.