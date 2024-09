Vsak dan čokolada: Vsebuje magnezij, ki dokazano pomaga sproščati mišice

Ne morete brez čokolade? Najnovejše raziskave kažejo, da obstajajo zdravstvene koristi, če jo uživamo redno, a seveda to velja le za temno čokolado, ki vsebuje vsaj 70 odstotkov kakava. Ker vsebuje flavonoide, lahko ohranja zdravje srca, izboljšala naj bi krvni tlak. Temna čokolada vsebuje magnezij, ta pa dokazano pomaga sproščati mišice, vključno z maternično sluznico, kar pomeni, da lahko pomaga blažiti menstrualne krče. Je tudi dober vir železa in posledično okusen način za povečanje vnosa tega pomembnega minerala, ki preprečuje slabokrvnost. Za še boljšo absorpcijo jo kombiniramo z živili, ki so bogata z vitaminom C, kot je jagodičevje, na primer, ali pa pomaranča. Vsakodnevno uživanje (30 dni) manjših količin temne čokolade je izboljšalo kognitivne funkcije sodelujočih v raziskavi iz leta 2019.

A čeprav zdravju koristi, mu lahko čokolada tudi škodi. Zlasti bela in mlečna vsebujeta velik delež nasičenih maščob in sladkorja, prekomerno uživanje obojega pa zdravniki povezujejo s povišanim holesterolom in višjim tveganjem bolezni srca in ožilja. Raziskovalci so v nekaterih priljubljenih znamkah čokolade našli težke kovine, predvsem kadmij in svinec, ki lahko povzroča težave v razvoju, poškodbe ledvic, tudi hipertenzijo in oslabljen imunski sistem pri odraslih in otrocih. Največja količina na dan zaužite čokolade ne sme preseči 25 gramov, saj bi s tem v telo vnesli preveč kovin.