Zakaj je princ Charles postal kralj Karel III.?

Po smrti kraljice Elizabete II. je postal kralj njen prvorojeni sin Charles. Kako se bo imenoval kot kralj, je izbral sam. Izbiral je med štirimi imeni: Karel III., Filip, Artur in Jurij. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, bi lahko uporabil katero koli, a je izbral prvo in tako postal kralj Karel III.

In zakaj je kralj Karel III. In ne Charles III.? Slovenski jezikoslovec Kozma Ahačič je na twitterju zapisal, da gre za zgodovinsko ime in pojasnil, da imamo v slovenščini imena vladarjev treh tipov.

1. imena, ki nimajo slovenske vzporednice, zato ohranjajo izvirno obliko (Beatrix),

2. imena, ki kljub slovenski vzporednici ohranjajo izvirno obliko (Juan Carlos),

3. imena v nizu podomačenih (Elizabeta II.)

Pojasnjuje, da gre v tem primeru za rabo v nizu, sicer bi imeli zgodovinsko Karel I., Karel II. in Charles III.

Naslednji v vrsti za prestol je zdaj princ William, ki bo nasledil kralja Karla III., bo prav tako lahko izbiral med več imeni. Lahko bi izbiral med srednjimi imeni Arthur (Artur), Philip (Filip), Louis (Alojz) ali George (Jurij), lahko pa seveda ohrani svoje prvo ime William. Če se bo odločil za to, bo postal kralj Vilijem V.