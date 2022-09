Slovo monarhinje Elizabete II.: se bodo slutnje uresničile?

Slabo leto in pol po smrti moža, princa Filipa, je umrla britanska kraljica Elizabeta II. Že za časa njenega življenja se je veliko govorilo o tem, kdo jo bo po smrti nasledil na prestolu. Takrat so se spraševali, ali bo to princ Charles, ki ga po smrti kraljice ljudskih src Lady Di na življenjski poti spremlja vojvodinja Camilla, ali se bo kroni odpovedal (abdikacija se je zgodila do zdaj le enkrat)? Nekateri so govorili, da bi jo utegnil zaradi starosti – danes ima 73 let – prepustiti sinu prvorojencu, drugi so bili prepričani, da tega nikakor ne bo storil, češ da je predolgo čakal in se pripravljal na prevzem krone. Da pa ne bi bilo čisto nič nenavadnega, če bi krono po le nekaj letih vladanja predal sinu. Kot zanimivost naj omenimo, da se je kroni pred slabimi 90 leti po slabem letu vladanja, torej še pred kronanjem, odpovedal kralj Edvard VIII. (naziv kralj je nasledil po smrti očeta Jurija V.).

Danes je neizpodbitno dejstvo, da je Charles takoj po smrti matere pri 73 letih postal britanski kralj. A krone si še ne bo nadel tako hitro. Samo kronanje naj bi se zgodilo šele v kakšen letu dni, saj najprej sledi obdobje žalovanja (krone v javnosti do takrat ne sme nositi). Medtem pa objavljamo osveženi vrstni red upravičencev do krone (objavljamo prvih deset v vrsti, povzeto po The Washington Post):

Princ William, kambriški vojvoda (rojen leta 1982): prvorojenec Charlesa in princese Diane. Princ George (rojen 2012): prvorojenec princa Williama in kambriške vojvodinje . Princesa Charlotte (rojena 2015): hči princa Williama in kambriške vojvodinje Kate. Prince Louis (rojen 2018): sin princa Williama in kambriške vojvodinje Kate. Princ Harry, suseški vojvoda (rojen 1984): sin Charlesa in princese Diane. Archie Harrison Mountbatten-Windsor (rojen 2019): prvorojenec princa Harrya in Meghan Markle. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (rojena 2021): hči princa Harrya in Meghan Markle Princ Andrew, edinburški vojvoda (rojen 1960): tretji sin kraljice Elizabete II. Yorška princesa Beatrice (rojena 1988): prvorojenka princa Andrewa yorške vojvodinje Sarah. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (rojena 2021): hči princese Beatrice in Edoarda.

Prihajajo novi nazivi

Mimogrede: če ste se komaj navadili na nazive kraljevske družine, imamo za vas slabo novico: po smrti priljubljene kraljice se bodo za nekatere spremenili. Najbolj očitno je za Williama in Kate: postala bosta valižanska princ in princesa (naziv, rezerviran za prvega v vrsti za prestol), medtem ko bosta njuna dozdajšnja naziva kambriška vojvoda in vojvodinja v mirovanju.

Dejstvo je tudi, da je polno Charlesovo ime Charles Philip Arthur George. Katerega koli od teh imen bi lahko izbral za kraljevsko ime, a se je menda že odločil, da želi stvari ohraniti preproste, zato bo znan kot kralj Charles III, poroča The Washington Post.