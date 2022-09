Zadnja pot kraljice Elizabete II.: položili jo bodo k soprogu Filipu

V Združenem kraljestvu se bodo danes poslovili od priljubljene kraljice Elizabete II., ki je po več kot sedmih desetletjih na prestolu preminila 8. septembra. Pogrebne slovesnosti se bo udeležilo več kot sto tujih voditeljev, tudi slovenski predsednik Borut Pahor, poleg njih pa še številni drugi visoki predstavniki in člani kraljevih družin.

Država je od smrti kraljice, ki je v 97. letu starosti umrla na svojem gradu Balmoral na Škotskem, v obdobju žalovanja in v prestolnico London so se v zadnjem tednu zgrinjale množice ljudi iz vse države, pa tudi iz tujine, ki so ji želeli pokloniti.

Današnji državniški pogreb je vrhunec žalnih slovesnosti in rezultat več desetletij podrobnega načrtovanja. Dogajanje se bo začelo s sprevodom, ki bo iz parlamentarnega poslopja Westminster, kjer je bila doslej na ogled krsta s posmrtnimi ostanki Elizabete II., malo pred 11. uro po lokalnem času oz. opoldne po srednjeevropskem krenil proti bližnji Westminstrski opatiji.

Po tamkajšnjem obredu, na katerem naj bi se zbralo okrog 2200 ljudi, bodo krsto prepeljali do gradu Windsor, kjer bo v kapeli na gradu potekal še en obred z okrog 800 prisotnimi. Krsto bodo ob zaključku spustili v družinsko grobnico, kjer bo kraljica ležala ob svojem lani preminulem soprogu, princu Filipu.

Zaradi pogreba so v letalskem prometu uvedli posebne prilagoditve. Da bi zagotovili tišino v času dvominutnega molka v Londonu, bo letališče Heathrow za 30 minut ustavilo vse pristanke in vzlete. Ločene spremembe bodo zagotovile tišino tudi v času obreda v Windsorju.

Glede na ocene naj bi si pogrebne slovesnosti prek televizijskih prenosov ogledalo več milijard ljudi.

Borut Pahor FOTO: Pool Via Reuters

Žalovanju se bo pridružila tudi Slovenija. Predsednik republike Borut Pahor se bo na povabilo novega britanskega kralja Karla III. in članov kraljeve družine udeležil pogrebne slovesnosti v Londonu, v času pogreba pa bo med 12. in 14. uro pred predsedniško palačo, vlado in poslopjem državnega zbora v Sloveniji zastava spuščena na pol droga.

Britansko veleposlaništvo je medtem podaljšalo možnost vpisa v žalno knjigo ob smrti kraljice Elizabete II., ki bo na voljo za vpis še od 9. ure do 11.45.