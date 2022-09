Karel III. izvedel, da kraljica umira na krut način: to so podrobnosti tega groznega dne

Zdravniki kraljice Elizabete II. so minuli četrtek bili upravičeno zaskrbljeni za zdravje kraljice. Novico o njenem šibkem zdravju so javnosti sporočili iz Buckinghamske palače, na to pa se je vest širila s svetlobno hitrostjo po svetu. Kraljica je nekaj ur pozneje umrla.

Kar je neobičajno in morda za mnoge precej kruto je, da je kraljičin sin Charles, danes kralj Karel III., za svojo umirajočo mamo izvedel isti trenutek kot vsi drugi. Ob 12.30 je prejel klic, da je v kritičnem stanju. Za nekaj trenutkov je nastala popolna tišina. Kot je opisal kraljevi dopisnik za ameriško revijo Newsweek Jack Royston, se je Camilla ravno pripravljala na intervju, ko sta z novinarjem zaslišala korake na hodniku. Nekaj minut pozneje sta bila s Charlesom že v helikopterju, ki je hitel proti gradu Balmoral na Škotskem, kjer je kraljica umrla.

»Charles je prevzel klic in vse je utihnilo. Vsem so povedali, naj bodo tiho. Naslednja stvar je bila, da sta se Charles in Camilla vkrcala na helikopter. Zgodilo se je okrog 12.30, približno takrat, ko so vest sporočili javnosti. »Niso čakali, da bi Charles sam lahko premlel, da je kraljica v kritičnem stanju. Niso mu dali uro ali dve, preden so povedali javnosti,« je dejal Royston.