Vučić v intervjuju: »Nikoli nismo priznali Kosova in ga tudi ne bomo«

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bil gost znane BBC-jeve politične oddaje Hard Talk, kjer ga je voditelj Stephen Sackur soočil z vprašanji o njegovi politični preteklosti, položaju Srbije na mednarodnem prizorišču in prihodnjih usmeritvah države.

V osrednjem delu pogovora je Vučić poudaril svoj razvoj, prioriteto ekonomskega napredka in zavezanost stabilnim odnosom z drugimi državami.

O preteklosti in spremembah

Sackur je začel intervju z vprašanjem o Vučićevi mladosti in članstvu v radikalnih krogih med razpadom Jugoslavije. »Bili ste predani ideji velike Srbije, ki je Balkanu prinesla vojne, zločine in izgubo življenj,« je poudaril Sackur. Vučić se je odzval z besedami: »Ni me sram priznati, da sem se spremenil. Dozorel sem in zdaj nosim odgovornost za svoj narod. A ne strinjam se, da je bila krivda le na srbski strani – pomembno vlogo so imele tudi zahodne sile.«

Na vprašanje o genocidu v Srebrenici je Vučić dejal, da je »vedno pripravljen priznati, da je bil to strašen dogodek«. Hkrati pa je poudaril, da ne želi, da bi razprava o tem ustvarjala nova politična vprašanja in konflikte.

Odnosi z BiH

Pogovor je zajel tudi Vučićev odnos z Miloradom Dodikom, predsednikom Republike Srbije (dela BiH). »Imam relativno dober odnos z Dodikom, vendar nimam vpliva nanj. Nisem njegov nadrejeni. Ne morem mu narekovati, kako naj vodi državo. Jaz vodim Srbijo.«

»Ljudje me lahko ljubijo ali sovražijo, a vedno me spoštujejo, ker sem iskren in dosleden,« pravi.

»Ali ni nekoliko hinavsko, da se narodom istega jezika in identitete po svetu omogoča združevanje, Srbiji pa se to očita? Ne skrbite za Srbijo. Odločno podpiramo ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine. Oni niti ne želijo postati del Srbije. Srbija ima svoje meje v skladu z ustavo in resolucijami. Ne potrebujemo ničesar več,« je poudaril Vučić.

Kosova ne bodo priznali

Sackur je Vučića vprašal, ali Srbija de facto priznava Kosovo. Vučić je to zanikal: »Normalizacija odnosov pomeni ohranitev miru. Nikoli nismo priznali Kosova niti tega ne načrtujemo. A prizadevam si za mirno sobivanje.«

Voditelj ga je opomnil, da brez priznanja Kosova članstvo Srbije v EU ne bo mogoče. Vučić je ob tem izpostavil prekrške Nata pri bombardiranju Srbije in kršitve resolucije 1244 s strani evropskih držav.

Rusija, Kitajska in evropska prihodnost

Srbija po Vučićevih besedah ohranja neodvisno politiko: »Ne sedim na dveh stolih – sedim na srbskem stolu in sem ponosen na to. Naš cilj ostaja članstvo v Evropski uniji, a to ne pomeni, da bomo opustili partnerstva z Rusijo in Kitajsko.«

Vučić je intervju sklenil s poudarkom na ekonomskem napredku in normalnih odnosih z vsemi državami. »Ponosno zastopam interese Srbije. Ljudje me lahko ljubijo ali sovražijo, a vedno me spoštujejo, ker sem iskren in dosleden,« je sklenil.

Intervju, ki ga je povzel BBC, odraža Vučićevo osredotočenost na uravnoteženo zunanjo politiko, pri čemer ostajajo odprta vprašanja o položaju Srbije med Vzhodom in Zahodom.