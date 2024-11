Trumpova zmaga: nova trgovinska vojna ali mir z Rusijo? Ferfila pojasnjuje

Že vrabci na strehah čivkajo, da se v Belo hišo vrača Donald Trump, kar pa ne bo vplivalo le na Združene države, temveč na ves svet. Trump je namreč uvajal carine, sprožal trgovinske vojne, v Nato ne verjame, Evrope pa v primeru morebitne vojne z Rusijo ne bi podprl.

Pisali smo že, da je njegovo prejšnjo administracijo zaznamoval preobrat v transatlantskih odnosih. To je vplivalo na varnost, trgovino in diplomacijo. Kako pa bo njegov drugi mandat vplival na prihodnost Evrope? Za komentar smo prosili slovenskega politologa in obramboslovca, dr. Bogomila Ferfilo.

»Velika škoda je, da ima Slovenija majhno menjavo in majhne investicije iz ZDA. Če bi izkoristili prisotnost Melanie Trump, kot bi storila neka 'normalna država', bi lahko dosegli bistveno več. Pravkar sem bil malo več v zahodni Evropi – tam kar mrgoli velikih ameriških tovarn, pri nas je tega bore malo. Škoda je, da bolj ne izkoristimo te povezave. Minister Han je šel pravkar na Kitajsko 'fehtat' za investicije – zakaj ne izkoristimo raje Amerike in vpliva Melanie?« se sprašuje profesor.

Bo drugi mandat ohladil odnose med ZDA in Evropo?

Bi morala Melania narediti več za Slovenijo? FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Trump je v prejšnjem mandatu uvedel carine na evropsko blago, kar je povzročilo trgovinske napetosti med ZDA in EU, kot smo pisali. Ponovna izvolitev, pravijo nekateri, predstavlja bojazen vrnitve k protekcionističnim politikam, kar bi lahko negativno vplivalo na evropsko gospodarstvo. Evropski voditelji bi se lahko soočili z izzivom iskanja novih trgovinskih partnerjev in prilagajanja na spremenjene gospodarske razmere.

Tokrat bistvenih sprememb v zvezi s trgovinskimi sporazumi Ferfila ne napoveduje, pravi, da »se lahko pojavi kakšna dodatna carina«.

Trump ima spravljiv odnos do Rusije, kar bi lahko pomenilo zmanjšanje ameriške podpore Kijevu. Glavna skrb Evrope in Zelenskega je, da bi Trump ustavil pomoč Ukrajini. »Verjetno bo vojno v Ukrajini končal, Izrael pa bo podpiral, dokler ta ne konča trenutnih vojaških operacij,« meni dr. Ferfila.

Melania: neizkoriščena priložnost?

»Melania je vedno obstala ob strani, tudi zdaj se verjetno ne bo angažirala. Ona je vedno delovala iz ozadja,« pravi politolog in meni, da bi »kot soproga in odločna ženska lahko bistveno bolj pomagala Sloveniji in kaj naredila za Slovenijo«. Pravi, da za zdaj ni videti, da bi v njenem položaju obstajal neki večji interes za Slovenijo.

