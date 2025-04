Werner objavil družinski prizor z dojenčkoma: To sta najmlajša člana družine (FOTO)

Glasbenik Werner Brozovič je s svojo iskreno objavo na družbenih omrežjih raznežil številne sledilce. Poleg družinskih utrinkov razkriva tudi priprave na veliko glasbeno vrnitev na hrvaško sceno.

Na svojem Facebook profilu je delil ganljiv družinski trenutek. Na fotografiji, ki je požela številne všečke in komentarje, se objema z dvema malčkoma. Ob posnetku je pripisal: »Varuška, naša najmlajša člana družine Nika in Vito.«

Poleg tega je objavil še eno fotografijo, na kateri je njegova hčerka Nena s simpatično malo Vito. Pod sliko je zapisal: »Še ena čudovita slika, ki piše spomine. Moja velika in mala ljubezen.«

Za Slovenske novice je Werner razkril, kdo sta najmlajša člana družine, ki sta mu popestrila dneve:

»To sta moja dva sončka, ki prineseta v hišo veliko veselja in radosti. V hiši mi nadomestita tisto ljubezen in veselje, ki sta mi jo dajala mami in oči, ko sem prihajal domov na morje in ko sta bila še živa. Ta dva sončka sta prav moje srčno zdravilo, zato mi ni treba čakati na pomlad, da vse zaživi,« je čustveno povedal glasbenik.

Dvoletni Vito in petmesečna Nika sta otroka njegovega nečaka Mihaela. Werner se je ob tem spomnil tudi zabavne anekdote iz preteklosti:

»Mihael je kot otrok večkrat prišel v Ljubljano. Enkrat, ko je bil star komaj štiri leta, so ga paparaci, ko smo šli v Gardaland, zamenjali za mojega 'skrivnostnega sina',« se nasmehne.

Zakonca Andreja in Werner Brozovič. FOTO: Mediaspeed

»Otroci me učijo, da je sreča pomembnejša od ponosa«

Werner ne skriva svoje ljubezni do najmlajših.

»Obožujem otroke, ker so iskreni in nenarejeni. Veste, zakaj se otroci vedno pobotajo? Ker jim je sreča bolj pomembna od ponosa. Če bi vsi ljudje zadržali tega otroka v sebi, bi bil svet veliko lepši.«

Malček Vito ob prihodu na morje vedno preveri, ali je Werner doma, nato pa navdušeno zakliče: »Nenej... hej malala opala!« — kar je po njegovih besedah »najljubša pesem«, ki sproži pravi »hišni koncert«: ples, petje in veselje.

Napovedal je vrnitev na festivalske odre. FOTO: Mediaspeed

Novi glasbeni načrti in vrnitev na istrsko-kvarnerski oder

A Werner ne živi le v čustvenih družinskih trenutkih – za prihodnje leto pripravlja novo poglavje tudi na glasbeni poti. Ob tem, ko renovira že tretji apartma na morju, ki jih namerava oddajati, pa razmišlja tudi o odru. Napovedal je, da se vrača na festival Melodije Istre in Kvarnerja, kjer je nazadnje nastopil pred 27 leti.

»Na festivalu sem nekoč nastopil petkrat zaporedoma in osvojil prestižne nagrade. Zaradi intenzivne kariere v Sloveniji sem festivale na Hrvaškem opustil, a zdaj, ko sem koncertne turneje dal malo na stran, se mi zdi prav dobro, da se vrnem tja – neobremenjeno. Ker sem v glasbi dosegel čisto vse, kar sem si želel.«

Werner obljublja, da bo na oder tokrat stopil brez pritiska – s srcem in za publiko, ki jo je nekoč že osvojil:

»Grem dejansko podarit en del srca, kar ga je še ostalo moji stari srčni primorski in istrijanski publiki. Tisti večji del pa sem ga podaril Sloveniji in moji zvesti slovenski publiki, ki mi je omogočila, da živim svoje sanje že 30 let. Upam, tudi še naslednjih 30.«