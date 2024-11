Strokovnjak Bogomil Ferfila: To je bila največja napaka Kamale Harris

Za vas smo od zgodnjih jutranjih ur v živo spremljali ameriške volitve, kjer sta se za prevlado borila demokratska kandidatka Kamala Harris in republikanski kandidat Donald Trump.

V Združenih državah Amerike so se državljani v rekordnem številu zgrinjali na volišča, da bi oddali svoj glas. Skupno se jih je na volišča odpravilo več kot 244 milijonov, rekordno število, slabih 87 milijonov, je svoj glas oddalo predčasno. Za komentar smo prosili slovenskega strokovnjaka na področju politologije in obramboslovja, Bogomila Ferfilo.

V petih odločilnih je slovenski zet zmagal že včeraj

»Izgleda, da je po 120 letih to drugi primer, da je predsednik, ki je izgubil drugi predsedniški mandat, prišel nazaj v Belo hišo. Trumpovo vodstvo sicer trenutno ni tako veliko, je približno 5- do 10-odstotno, v bistvu pa je bilo že včeraj jasno, kakšen bo rezultat,« pravi izvedenec in dodaja, da so javnomnenjske raziskave že včeraj napovedovale odločno zmago republikanskemu kandidatu.

»Izgleda, da je fantu uspelo,« pravi prof. Ferfila. FOTO: Leon Vidic/delo

»V teh odločilnih državah, za katere se ne da predvideti, je Trump že včeraj jasno vodil v petih. To se je tudi potrdilo in to je pokopalo Kamalo Harris. Na spletu so že zakrožile slike, kako objokana sedi v krogu svoje družine. Vsi rezultati še niso prešteti, a po preštetih je Trump trdno v vodstvu. To je skorajda končni rezultat,« pravi politični Ferfila.

Kamala Harris ni izkoristila največje prednosti

»Stavnice so prej napovedovale 60:40 za Trumpa, te so zdaj 99:1. Izgleda, da je fantu uspelo. Kamala Harris, to sem rekel že takoj, je pusta. Pusta je kot govornica in pusta je glede vsebin. Ni znala skoraj nič povedati. Tretja, bistvena stvar, kjer je najbolj zatajila, kjer je naredila največjo napako, je, da – velika večina medijev v ZDA je prodemokratskih – sploh ni hodila na intervjuje. Na koncu je šla le na kakšna dva. Ni izkoristila največje prednosti demokratov, to je medijska prevlada. To je je stalo zmago.

»Ni izkoristila največje prednosti demokratov, to je medijska prevlada.«

V nadaljevanju profesor ljubljanske Fakultete za družbene vede navaja še slabo izbiro podpredsedniškega kandidata in malo preveč leva stališča za Ameriko: »Zapiranje rudnikov in tovarn – s tem je izgubila del črnskih in latinskoameriških volivcev, kar je glavna podporna skupina demokratov. Vse to je pripeljalo do tega, da lahko skorajda rečemo, da je Trumpova zmaga zagotovljena, čeprav še niso prešteti čisto vsi glasovi,« pravi.

