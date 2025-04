Saj ni res, pa je! Poglejte, kaj je počel, da so mu policisti odredili izklop elektrike

Kranjski policisti so bili v torek okoli 23.20 obveščeni o preglasni glasbi, ki je motila mir in počitek sostanovalcev v večstanovanjski stavbi na območju Kranja. Po zbranih podatkih je stanovalec v svojem stanovanju kljub pozni uri predvajal glasbo z motečo jakostjo.

Policisti so ob prihodu na kraj večkrat pozvonili in trkali, vendar se oseba v stanovanju na njihove pozive ni odzivala. Ni odprla vrat in ni utišala glasbe. Nasprotno – po navedbah policije je glasbo še dodatno ojačala.

Redko uporabljen ukrep – izklop elektrike

Zaradi nesodelovanja in nadaljevanja kršitve so policisti skladno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru uporabili poseben ukrep. Z ustno odredbo so upravljavcu električne energije naročili začasen izklop električne energije v stanovanju kršitelja. Ta ukrep omogoča 26. člen ZJRM-1, če izklop ne povzroči hujših posledic za druge osebe in je ukrep sorazmeren glede na kršitev.

Kot poudarjajo na Policijski upravi Kranj, ukrep ni trajal več kot šest ur, saj zakon določa, da mora biti začasne narave – zgolj do vzpostavitve javnega reda in miru.

Policija vodi postopek, kazen lahko preseže 100 evrov

Policija nadaljuje zbiranje obvestil. Po identifikaciji osebe, ki je predvajala glasbo, bodo zoper njo uvedli prekrškovni postopek. Kršitelj bo moral poravnati tudi stroške izklopa in ponovnega priklopa elektrike, prav tako morebitno nastalo škodo.

Po 8. členu ZJRM-1 je motenje nočnega miru med 22. in 6. uro s hrupom prekršek, za katerega je predpisana globa v višini najmanj 83,46 evra. Če je motenje povzročeno z uporabo radia, televizorja ali drugih zvočnih naprav, kazen znaša najmanj 104,32 evra.

Policija ob tem znova poziva k spoštovanju javnega reda in miru, še posebno v nočnih urah. Kot so poudarili, so tovrstni ukrepi skrajna možnost, vendar jih bodo v primeru nadaljnjih kršitev brez sodelovanja zavezancev dosledno uveljavljali.