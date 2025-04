Denar je energija, misli so valuta – kako jih porabljate?

Bruce Lipton, raziskovalec duhovnosti in kvantne fizike, enači denar z energijo. »Denar na banki je energija, ki jo hranimo, da lahko preživimo,« pravi in dodaja: »Naš biološki sistem in celice so odvisni od energije.« Pojasni, da zato ni pravo vprašanje, kako porabljamo denar, ampak kako ravnamo z energijo.

»Kar 25 odstotkov telesne energije izkoristijo možgani. Ko razmišljamo, torej porabljamo energijo, hkrati naše misli, če niso produktivne, ustvarjajo slabo realnost. Zavedati se moramo, da nam brezplodne misli jemljejo energijo, kar je enako, kot bi razdajali denar,« poudari in doda: »Energijski proračun v telesu nas ohranja žive, in če začnemo pisati čeke za stvari, ki nam ne vračajo energije, je to enako, kot bi metali denar v veter. Hkrati biologija prepričanj razkriva, da naše misli ustvarjajo našo realnost. Če investiramo v negativne misli, enako privabljamo v življenje. Ko smo zaskrbljeni, pravzaprav molimo za stvari, ki si jih ne želimo.« Poziva, naj preudarno ravnamo z energijo, ki je pravzaprav 'denar v našem telesu'.

»Vse, kar mislite in počnete, porablja energijo, zato je ne namenjajte stvarem, ki jih ne morete spremeniti, npr. prepirom o politiki. Začnite gledati na to, kot da imate energijsko čekovno knjižico, ček pa izdate za tisto, kar bo obogatilo vaše življenje, vas usmerilo k zadevam, ki vas bogatijo.« Dodaja, da res živimo v težkih časih, a če smo v strahu, slabimo svoj imunski sistem, zato naj se ne borimo proti staremu sistemu, ki ne deluje več, ampak poskrbimo, da pametno gospodarimo s svojo energijo.