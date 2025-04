Srce parajoča zgodba slovenskega novinarja: V desetih letih mu je umrlo več kot deset bližnjih (VIDEO)

Žiga Kastelic je otrok alkoholika in avtor knjige Ti, v moji krvi, v kateri opisuje svoj odnos z mamo, ki je bila alkoholičarka in tudi rakava bolnica. Žiga se spominja trenutka, ko je spoznal, da je njegova družina drugačna: »Trenutek, ki se ga najbolj spomnim, je, ko je moral oče priti pome v prvo nadstropje, da mu pridržim vrata, ko je prinesel mamo po stopnicah, pri čemer so njene stvari padale naokoli,« pripoveduje Kastelic. To je bil trenutek, ko je začel razumeti, da so težave njegove družine povezane z alkoholom.

Karmen Henigsman, Žiga Kastelic in Manca Čampa Pavlin FOTO: Marko Feist

Pri 22 letih je napisal knjigo, v kateri je razkril svoje otroštvo in mladost v družini, zaznamovani z alkoholizmom staršev in mamino boleznijo.

»Kljub prisotnosti alkohola sem se nekako počutil varno pri starših,« pravi. Vendar pa je bilo njegovo otroštvo polno težav, ki so jih prinesle starost staršev in alkohol. Smrt strica zaradi samomora, drugega strica zaradi alkoholizma, babice in leta 2011 ob prehodu v srednjo šolo še smrt starejšega brata so bile prelomne točke v njegovem življenju.

Uteho je iskal tudi v hrani in pri 13 letih poiskal pomoč, odpravil se je na zdravljenje v Šentvid pri Stični, saj je tehtal že skoraj 130 kilogramov.

Svoja čustva je reguliral z vnašanjem nezdrave hrane v telo, kar je pustilo posledice. V desetih leti je izgubil deset dragih ljudi, med drugim tudi mamo in očeta, ki sta ga sicer zaznamovala s pitjem alkohola.

Njegovo otroštvo je zaznamovalo soočanje z boleznimi, smrtjo in skrbjo za starše, a kljub temu pravi, da je bilo polno topline.

Njegov oče je odraščal v sirotišnici, mama pa je prav tako imela težko otroštvo. »Kljub temu sta dala vse, kar sta znala,« pove Kastelic.

Kljub vsemu je imel očeta in mamo izjemno rad in o njiju pripoveduje z nasmehom na obrazu.