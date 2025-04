Polmaraton v Pekingu: Roboti pogoreli na tekmi z ljudmi (VIDEO)

Robot Tiangong Ultra je v Pekingu na polmaratonu na 21 km prečkal ciljno črto v dveh urah in 40 minutah in s tem krepko zaostal za najhitrejšim rekreativcem (1:11:07). Drugouvrščeni robot je bil še uro počasnejši od najboljšega »kolega,« poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tek na 21.0975 m, ki ga je podprla država, je potekal v okrožju Yizhuang in je na njem nastopilo 20 dvonožnih robotov ter več kot 10.000 rekreativcev. Pregrade so ločevale tekalno stezo robotov od njihovih človeških tekmecev.

Inženirji so lahko med potjo prilagajali svoje visokotehnološke varovance s pomožnimi postajami, posebej namenjene robotom. Tam so jim namesto vode in malic zagotovili baterije in potrebna tehnična orodja za popravila.

Dirka je veljala bolj za tehnično predstavitev in ni bila namenjena uradnemu tekmovanju, noben robot pa ni imel pravih možnosti za skupno zmago.

Kitajska vlada letos še dodatno spodbuja razvoj umetne inteligence in robotov v času prizadevanj za spodbuditev gospodarstva in vse večjega tehnološkega rivalstva z ZDA.