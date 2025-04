V Jernejevem kanalu zalotil mladino, to se ni zgodilo prvič

S PU Koper sporočajo, da je v nedeljo ob 20.30 uri lastnik na svoji barki v Jernejevem kanalu zalotil mladino.

»Povedal je, da se je to zgodilo večkrat, na barki so mu že uničili različne stvari. Ob prihodu na kraj je slišal, da nekdo poskuša spraviti njegov čoln v pogon. Lastnik je dva zadržal (15 in 16-letnika), enega so policisti izsledili naknadno. Preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja,« sporočajo policisti.

* V Kopru je v petek zvečer varnostnik do prihoda policistov zadržal mladoletnike, ki so ukradli alkoholne pijače. Obveščeni so bili starši, sledi kazenska ovadba.

* V nedeljo ob 19. uri so policisti dobili prijavo, da na Dolinski v Kopru mladostniki z mopedi divjajo po cesti. Policisti so na kraju identificirali dva voznika in preverili dva mopeda. Eden je bil beležen kot ukraden, nameščene je imel druge registrske tablice. Za 17-letnika bo podana kazenska ovadba, starši so bili na kraju. Policisti so ugotovili še kršitev javnega reda in miru, v povezavi s katerim še zbirajo obvestila.

*V Jagodju so v ponedeljek ob 20. uri ustavili 17-letnega voznika mopeda. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0.30 mg/l. Na kraj je prišla mama, kateri so izrekli globo zaradi odgovornosti starša. Vozniku sledi obdolžilni predlog.



Ob 21.40 so v Sečovljah kontrolirali 16-letnega voznika mopeda brez registrskih tablic. Voznik nima ustreznega vozniškega dovoljenja kategorije AM, moped pa je odjavljen iz prometa. Obveščena je bila mama, vozilo so zasegli, podan bo obdolžilni predlog.