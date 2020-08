Trump ima svojo teorijo o eksploziji: Bila je bomba

REUTERS Iščejo preživele, bolnišnice so polne. FOTO: Mohamed Azakir, Reuters

REUTERS Pristanišče je povsem uničeno. FOTO: Issam Abdallah, Reuters

REUTERS Vse bolnišnice pokajo po šivih. FOTO: Mohamed Azakir, Reuters

Huda eksplozija, ki je prizadela libanonsko prestolnico Bejrut, naj bi se zgodila v skladišču eksploziva, kjer je bilo 2700 ton amonijevega nitrata. Toda ameriški predsednikima svojo verzijo dogodka: »Srečal sem se z našimi generali in oni mislijo isto. To ni navadna eksplozija, to je bila bomba.«Prepričan je, da je šlo za napad z bombo. »Samo poglejte trenutek eksplozije. To ni navadna eksplozija v skladišču, ampak gre za bombni napad. Strašen napad,« je dejal.CNN poroča, da na obrambnem ministrstvu ZDA nimajo nikakršnih podatkov, da bi šlo za napad.Po posnetkih je vidno, kako veliko moč je imela eksplozija, prizorišče dan kasneje pa je razdejano . Še vedno iščejo preživele in odkopavajo trupla. Po eksploziji je več kot 200.000 ljudi brez strehe nad glavo.