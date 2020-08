Ni za občutljive: podobe iz Libanona, trupla ležijo povsod, Slovenci na varnem

Iščejo preživele

»Vsi pripadniki Slovenske vojske v misiji #UNIFIL so živi in zdravi ter na varnem. Grozljive fotografije, ki prihajajo iz #Bejrut pričajo o veliki tragediji, ki je prebivalce doletela v že tako zahtevnih časih. Iskreno sožalje svojcem žrtev, nocoj bom v svojih molitvah z njimi,« je po močni eksploziji, ki je odjeknila v prestolnici Libanona na twitterju zapisal slovenski obrambni ministerSlovenija v misiji Unifil, ki deluje na jugu Libanona, sodeluje od leta 2006, trenutno so tam trije pripadniki SV. Njihove naloge med drugim vključujejo nadzor razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v južni Libanon.Kot smo poročali v torek zvečer, sta odjeknili dve močni eksploziji, ki sta pod sabo pokopali številne ljudi . Po zadnjih podatkih sta eksploziji zahtevali 78 življenj, več kot 4000 ljudi pa je poškodovanih. Najverjetneje so eksplozije odjeknile v skladišču z eksplozivnimi snovmi. Prizori, ki prihajajo od tam, so strašni.Povsod ležijo trupla, zažgani avtomobili in kamioni, vse je počrnelo in zoglenelo. Lokalni mediji poročajo tudi o ujetih ljudeh pod ruševinah. Del pristanišča je povsem uničen, okoliške zgradbe so se porušile. Eksplozijo so čutili tudi na 240 kilometrov oddaljenem Cipru.Bolnišnice pokajo po šivih, oskrbujejo poškodovane, vse pristojne službe pa so na terenu.